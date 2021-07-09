https://ria.ru/20210709/moshennichestvo-1740537800.html

Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети

Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети - РИА Новости, 09.07.2021

Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети

Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:14

2021-07-09T06:14

2021-07-09T06:16

россия

мошенничество

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня."Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", - говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России (30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% - не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.

https://ria.ru/20210707/moshennichestvo-1740191086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, технологии, общество