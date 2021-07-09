https://ria.ru/20210709/moshennichestvo-1740537800.html
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети - РИА Новости, 09.07.2021
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:14
2021-07-09T06:14
2021-07-09T06:16
россия
мошенничество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня."Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", - говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России (30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% - не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.
https://ria.ru/20210707/moshennichestvo-1740191086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, технологии, общество
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:14 09.07.2021 (обновлено: 06:16 09.07.2021)
Две трети пользователей интернета в России лично сталкивались с мошенничеством в сети
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня.
"Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", - говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.
Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России
(30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% - не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.