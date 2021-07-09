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Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети - РИА Новости, 09.07.2021
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:14
2021-07-09T06:16
россия
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня."Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", - говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России (30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% - не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.
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россия, мошенничество, технологии, общество
Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:14 09.07.2021 (обновлено: 06:16 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Две трети пользователей интернета в России лично сталкивались с мошенничеством в сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня.
"Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", - говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.
Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России (30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% - не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.
Спам - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 04:01
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.
 
РоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
 
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