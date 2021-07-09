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В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента - РИА Новости, 09.07.2021
В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
Сенаторы и лидеры оппозиционных партий Мексики требуют провести расследование по факту тайного получения наличных денег братом президента Мексики Мартином... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:10
2021-07-09T08:10
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
в мире
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Сенаторы и лидеры оппозиционных партий Мексики требуют провести расследование по факту тайного получения наличных денег братом президента Мексики Мартином Хесусом Лопесом Обрадором - скрытую видеосъемку этого момента опубликовало издание Latinus."Требуем, чтобы генеральная прокуратура открыла расследование и чтобы служба финансовой разведки и (ее руководитель) Сантьяго Ньето Кастильо предприняли необходимые действия в связи со скандалом, в котором участвует Мартин Хесус Лопес Обрадор", - написал в своем блоге в Twitter сенатор от Партии национального действия Эранди Бермудес.Брат президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мартин Хесус, показан на видеозаписи издания Latinus в момент тайного получения конверта со 150 тысячами песо наличными от бывшего директора службы гражданской защиты Давида Леона Ромеро. На аналогичной видеозаписи, опубликованной этим изданием год назад, Давид Леон передавал наличные другому брату президента Тио Лопесу Обрадору, в обсуждениях фигурировали суммы свыше миллиона песо.С призывом расследовать новое видео и с обвинениями президентской семьи в коррупции выступили и другие оппозиционные политики.Инцидент годичной давности не повлек процессуальных последствий для брата президента. Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил тогда, что видеозаписи, опубликованные изданием Latinus, сняты в 2015 году, когда на федеральных и муниципальных выборах в Чиапасе его партия Morena проиграла во всех 124 муниципалитетах, и заверил, что фигурирующие там средства - это часть пожертвований от граждан на укрепление движения.Давид Леон, которого в Latinus называют автором этих видео - они сняты на скрытые видеокамеры, установленные в его доме - являлся доверенным лицом президента. Ненадолго, до первого скандала, он возглавил федеральную службу гражданской защиты, а также руководил госкомпанией по закупкам лекарств и вакцин в системе национального минздрава. Сразу после публикации первого видео в 2020 году он отказался от должностей "чтобы не бросать тень на действующий кабинет".
https://ria.ru/20210607/meksika-1735992606.html
https://ria.ru/20210530/meksika-1734779370.html
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андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире
В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:10 09.07.2021
 
© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Marco Ugarte

Мексиканская оппозиция потребовала расследовать тайную передачу наличных брату президента

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Сенаторы и лидеры оппозиционных партий Мексики требуют провести расследование по факту тайного получения наличных денег братом президента Мексики Мартином Хесусом Лопесом Обрадором - скрытую видеосъемку этого момента опубликовало издание Latinus.
"Требуем, чтобы генеральная прокуратура открыла расследование и чтобы служба финансовой разведки и (ее руководитель) Сантьяго Ньето Кастильо предприняли необходимые действия в связи со скандалом, в котором участвует Мартин Хесус Лопес Обрадор", - написал в своем блоге в Twitter сенатор от Партии национального действия Эранди Бермудес.
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Брат президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мартин Хесус, показан на видеозаписи издания Latinus в момент тайного получения конверта со 150 тысячами песо наличными от бывшего директора службы гражданской защиты Давида Леона Ромеро. На аналогичной видеозаписи, опубликованной этим изданием год назад, Давид Леон передавал наличные другому брату президента Тио Лопесу Обрадору, в обсуждениях фигурировали суммы свыше миллиона песо.
С призывом расследовать новое видео и с обвинениями президентской семьи в коррупции выступили и другие оппозиционные политики.
Инцидент годичной давности не повлек процессуальных последствий для брата президента. Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил тогда, что видеозаписи, опубликованные изданием Latinus, сняты в 2015 году, когда на федеральных и муниципальных выборах в Чиапасе его партия Morena проиграла во всех 124 муниципалитетах, и заверил, что фигурирующие там средства - это часть пожертвований от граждан на укрепление движения.
Давид Леон, которого в Latinus называют автором этих видео - они сняты на скрытые видеокамеры, установленные в его доме - являлся доверенным лицом президента. Ненадолго, до первого скандала, он возглавил федеральную службу гражданской защиты, а также руководил госкомпанией по закупкам лекарств и вакцин в системе национального минздрава. Сразу после публикации первого видео в 2020 году он отказался от должностей "чтобы не бросать тень на действующий кабинет".
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