https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740545415.html

Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым

Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым - РИА Новости, 09.07.2021

Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намерен обжаловать в апелляционном суде решение о... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:53

2021-07-09T08:53

2021-07-09T09:12

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намерен обжаловать в апелляционном суде решение о продлении ему срока круглосуточного домашнего ареста.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В пятницу был продлен срок круглосуточного домашнего Медведчука до 7 сентября."Однозначно мы будем обжаловать (решение – ред.) в Киевском апелляционном суде", - сказал Медведчук журналистам после заседания. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".При этом политик считает решение суда несправедливым. "Решение несправедливое, решение не учло доводы защиты, решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, так как прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания срока домашнего ареста, а этот срок (подачи – ред.) истекал 29 июня", - сказал Медведчук.Кроме того, по его словам, прокуроры просили продлить срок домашнего ареста Медведчука формулировкой "до двух месяцев", то есть по факту на три дня, но суд на это не обратил внимания.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544743.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/medvedchuk-1740514016.html

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, украина, в мире