Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740545415.html
Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым
Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым - РИА Новости, 09.07.2021
Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намерен обжаловать в апелляционном суде решение о... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:53
2021-07-09T09:12
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_0:0:3381:1901_1920x0_80_0_0_dc9809bdf8e6aacf9d2298971fd1e755.jpg
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намерен обжаловать в апелляционном суде решение о продлении ему срока круглосуточного домашнего ареста.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В пятницу был продлен срок круглосуточного домашнего Медведчука до 7 сентября."Однозначно мы будем обжаловать (решение – ред.) в Киевском апелляционном суде", - сказал Медведчук журналистам после заседания. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".При этом политик считает решение суда несправедливым. "Решение несправедливое, решение не учло доводы защиты, решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, так как прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания срока домашнего ареста, а этот срок (подачи – ред.) истекал 29 июня", - сказал Медведчук.Кроме того, по его словам, прокуроры просили продлить срок домашнего ареста Медведчука формулировкой "до двух месяцев", то есть по факту на три дня, но суд на это не обратил внимания.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544743.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/medvedchuk-1740514016.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_ed36bb64f73a66dc3d064d27cf63b272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, украина, в мире

Медведчук назвал продление срока его домашнего ареста несправедливым

08:53 09.07.2021 (обновлено: 09:12 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намерен обжаловать в апелляционном суде решение о продлении ему срока круглосуточного домашнего ареста.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В пятницу был продлен срок круглосуточного домашнего Медведчука до 7 сентября.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
08:42
Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
"Однозначно мы будем обжаловать (решение – ред.) в Киевском апелляционном суде", - сказал Медведчук журналистам после заседания. Трансляцию ведет YouTube-канал "Первый независимый".
При этом политик считает решение суда несправедливым. "Решение несправедливое, решение не учло доводы защиты, решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, так как прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания срока домашнего ареста, а этот срок (подачи – ред.) истекал 29 июня", - сказал Медведчук.
Кроме того, по его словам, прокуроры просили продлить срок домашнего ареста Медведчука формулировкой "до двух месяцев", то есть по факту на три дня, но суд на это не обратил внимания.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 20:05В мире
Медведчук пожаловался на "незаконное преследование" властей Украины
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния