https://ria.ru/20210709/kursk-1740543412.html
В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал - РИА Новости, 09.07.2021
В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
Полиция разыскивает в Курске девятилетнего мальчика, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:26
2021-07-09T08:26
2021-07-09T08:26
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает в Курске девятилетнего мальчика, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщает УМВД России по региону."Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего... 2012 года рождения. Сообщение о пропаже ребенка поступило ночью в Северо-Западный отдел полиции от матери. Мальчик ушел из дома 8 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.Полицейские ведут поиски ребенка, осматривают общественные места, торговые центры. Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто видел мальчика, сообщить о нем в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20210701/sk-1739426947.html
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курск, происшествия
В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
В Курске полиция разыскивает девятилетнего мальчика, который ушел из дома и пропал