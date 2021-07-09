https://ria.ru/20210709/kursk-1740543412.html

В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал

В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал - РИА Новости, 09.07.2021

В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал

Полиция разыскивает в Курске девятилетнего мальчика, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:26

2021-07-09T08:26

2021-07-09T08:26

курск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Полиция разыскивает в Курске девятилетнего мальчика, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщает УМВД России по региону."Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего... 2012 года рождения. Сообщение о пропаже ребенка поступило ночью в Северо-Западный отдел полиции от матери. Мальчик ушел из дома 8 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.Полицейские ведут поиски ребенка, осматривают общественные места, торговые центры. Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто видел мальчика, сообщить о нем в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20210701/sk-1739426947.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, происшествия