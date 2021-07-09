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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идёт активная выписка. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:38

2021-07-09T21:38

2021-07-09T21:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идёт активная выписка."Я вижу сегодня активную выписку у нас на этой неделе, у нас ситуация стабилизировалась, но это точно не повод недооценивать угрозу", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество