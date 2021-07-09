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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идёт активная выписка. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:38
2021-07-09T21:38
2021-07-09T21:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идёт активная выписка."Я вижу сегодня активную выписку у нас на этой неделе, у нас ситуация стабилизировалась, но это точно не повод недооценивать угрозу", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась