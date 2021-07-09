https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740676277.html

Армения продлила карантин до 20 декабря

Армения продлила карантин до 20 декабря - РИА Новости, 09.07.2021

Армения продлила карантин до 20 декабря

Правительство Армении продлило до 20 декабря карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 июля, сообщили в РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:54

2021-07-09T19:54

2021-07-09T19:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Правительство Армении продлило до 20 декабря карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 июля, сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина республики."Продлить введенный в Армении и на всех пограничных пропускных пунктах с 11 сентября 2020 года по 11 июля 2021 года карантин до 20 декабря 2021 года", - говорится в правительственном постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина.Ранее и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что карантин нужен для введения ограничений в случае необходимости. По ее словам, в частности, требование по ПЦР-тестированию для въезда в Армению устанавливается карантином. Министр также не исключила введения определенных ограничений осенью.Всего в Армении выявлено 226 135 случаев коронавируса, скончались 4540 человек.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и CoronaVac.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740341435.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, армения, в мире