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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740598186.html
Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19
Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19
Правительство РФ выделяет около 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, это позволит обеспечить медикаментами 790 РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:21
2021-07-09T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделяет около 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, это позволит обеспечить медикаментами 790 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С прошлого года по решению главы государства пациентам, которые лечатся от инфекции на дому, предоставляются бесплатно лекарства. Правительство дополнительно направило субъектам Российской Федерации на приобретение для них необходимых медикаментов около 2,5 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Правительство направило свыше 5,5 миллиардов рублей на приобретение не менее 1600 машин скорой помощи в регионах РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Таких машин недостаточно во многих больницах, а те, которые есть, зачастую сильно изношены. Из-за их нехватки, особенно в удаленных районах и в сельской местности, люди ждут приезда врачей слишком долго, что создает огромные риски для здоровья. Так быть не должно. Правительство направило свыше 5,5 миллиардов рублей на приобретение не менее 1600 машин скорой помощи"- сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19
13:21 09.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Правительство направило в регионы около 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделяет около 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, это позволит обеспечить медикаментами 790 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С прошлого года по решению главы государства пациентам, которые лечатся от инфекции на дому, предоставляются бесплатно лекарства. Правительство дополнительно направило субъектам Российской Федерации на приобретение для них необходимых медикаментов около 2,5 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Правительство направило свыше 5,5 миллиардов рублей на приобретение не менее 1600 машин скорой помощи в регионах РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Таких машин недостаточно во многих больницах, а те, которые есть, зачастую сильно изношены. Из-за их нехватки, особенно в удаленных районах и в сельской местности, люди ждут приезда врачей слишком долго, что создает огромные риски для здоровья. Так быть не должно. Правительство направило свыше 5,5 миллиардов рублей на приобретение не менее 1600 машин скорой помощи"- сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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