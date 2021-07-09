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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:55
2021-07-09T13:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости."В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
12:55 09.07.2021 (обновлено: 13:02 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости.
Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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