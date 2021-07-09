https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740591300.html

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.07.2021

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:55

2021-07-09T12:55

2021-07-09T13:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости."В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210709/qr-kod-1740592626.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва