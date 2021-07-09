https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740591300.html
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:55
2021-07-09T12:55
2021-07-09T13:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_0:111:3075:1841_1920x0_80_0_0_d8af981bd77b00c3a2b0142d6afe2003.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, есть снижение уровня заболеваемости."В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210709/qr-kod-1740592626.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c5aaa311ad8fa3121152ac64e5ceb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
12:55 09.07.2021 (обновлено: 13:02 09.07.2021)
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом