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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Северной Осетии и Татарстане — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:21
2021-07-09T12:21
2021-07-09T12:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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томская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Северной Осетии и Татарстане — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан - 0,2%, Карачаево-Черкесская Республика - 0,21%, Томская область, Республика Чувашия - 0,22%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), томская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Северной Осетии и Татарстане