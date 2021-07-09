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В Забайкалье запретили ночную работу общепита и массовые мероприятия
В Забайкалье запретили ночную работу общепита и массовые мероприятия - РИА Новости, 09.07.2021
В Забайкалье запретили ночную работу общепита и массовые мероприятия
Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:55
2021-07-09T05:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
александр осипов
забайкальский край
общество
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ЧИТА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе правительства края.Так, до 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение - кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи - при условии заполняемости до 50%. Приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе."Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных, работников в возрасте старше 65 лет", - добавили в пресс-службе.Кроме того, на объектах торговли обязали соблюдать наполняемость - один человек на четыре квадратных метра. Необходимо предусмотреть перерывы для проветривания, обеззараживания воздуха, влажной уборки и дезинфекции помещений.Работа спа, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается только при условии заполняемости до 50%. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.Физкультурные и спортивные мероприятия на территории края, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешили проводить без зрителей.
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коронавирус в россии, россия, александр осипов, забайкальский край, общество
В Забайкалье запретили ночную работу общепита и массовые мероприятия
04:55 09.07.2021 (обновлено: 05:45 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за пандемии коронавируса

Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе правительства края.
"Ежедневно с 21.00 до 06.00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах. Исключение - для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание навынос, доставка еды", - сообщили в пресс-службе.
Так, до 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение - кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи - при условии заполняемости до 50%. Приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе.
"Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных, работников в возрасте старше 65 лет", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, на объектах торговли обязали соблюдать наполняемость - один человек на четыре квадратных метра. Необходимо предусмотреть перерывы для проветривания, обеззараживания воздуха, влажной уборки и дезинфекции помещений.
Работа спа, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается только при условии заполняемости до 50%. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.
Физкультурные и спортивные мероприятия на территории края, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешили проводить без зрителей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАлександр ОсиповЗабайкальский крайОбщество
 
 
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