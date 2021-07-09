https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html
В Чили появилось граффити с изображением Федора Конюхова
В Чили появилось граффити с изображением Федора Конюхова - РИА Новости, 09.07.2021
В Чили появилось граффити с изображением Федора Конюхова
В Чили теперь есть мурал с изображением Федора Конюхова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:12
2021-07-09T14:12
2021-07-09T14:12
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тихий океан
вальпараисо (регион)
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федор конюхов
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МОСКВА, 9 июля – РИА Новости, Ольга Цынская. В Чили теперь есть мурал с изображением Федора Конюхова.В Вальпараисо, который называют "городом холмов и граффити", среди сотен арт-проектов на стенах зданий появилось изображение российского путешественника.Именно из этого населенного пункта в декабре 2021 года Конюхов планирует отправиться в первый в мире одиночный переход через Тихий океан на катамаране NOVA, который работает исключительно на солнечной энергии. Российский путешественник проведет в одиночестве в открытом океане более 100 дней.Создание изображения размером два на два с половиной метра заняло пару дней. Чилийские художники Самми Эспиноза Олеа и Синтия Агилера Эспиноза говорят, что им захотелось рассказать историю Конюхова и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру. "То, что Федор пытается донести до человечества, очень близко нашим ценностям: свобода быть собой, путешествия, любовь к миру и природе".Федор Конюхов – путешественник, пилот свободного аэростата, капитан дальнего плавания. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику на парусных яхтах. Он первый в мире человек, достигший пяти полюсов нашей планеты.
https://ria.ru/20210705/singapur-1739521735.html
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новости культуры, тихий океан, вальпараисо (регион), новости - туризм, федор конюхов, чили
МОСКВА, 9 июля – РИА Новости, Ольга Цынская. В Чили теперь есть мурал с изображением Федора Конюхова.
В Вальпараисо, который называют "городом холмов и граффити", среди сотен арт-проектов на стенах зданий появилось изображение российского путешественника.
Именно из этого населенного пункта в декабре 2021 года Конюхов планирует отправиться
в первый в мире одиночный переход через Тихий океан на катамаране NOVA, который работает исключительно на солнечной энергии. Российский путешественник проведет в одиночестве в открытом океане более 100 дней.
"Этот подарок, граффити, стал для меня приятной неожиданностью, – говорит Конюхов. – Я несколько раз бывал в регионе Вальпараисо во время предыдущих экспедиций и сохранил о нем самые приятные воспоминания... Надеюсь, в декабре мы сможем встретиться лично и пообщаться с авторами и жителями города. Я ведь тоже художник, и нам точно будет, о чем поговорить".
Создание изображения размером два на два с половиной метра заняло пару дней. Чилийские художники Самми Эспиноза Олеа и Синтия Агилера Эспиноза говорят, что им захотелось рассказать историю Конюхова и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру. "То, что Федор пытается донести до человечества, очень близко нашим ценностям: свобода быть собой, путешествия, любовь к миру и природе".
Федор Конюхов – путешественник, пилот свободного аэростата, капитан дальнего плавания. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику на парусных яхтах. Он первый в мире человек, достигший пяти полюсов нашей планеты.