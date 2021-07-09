https://ria.ru/20210709/kazaki-1740116439.html

"С пирогами, а не с кулаками": взгляд казаков на мир через искусство

"С пирогами, а не с кулаками": взгляд казаков на мир через искусство - РИА Новости, 09.07.2021

"С пирогами, а не с кулаками": взгляд казаков на мир через искусство

Потомок донских и кубанских казаков Максим Ильинов с самого детства был творческим ребенком. И это не прошло бесследно – сегодня за его плечами десятки... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:00

2021-07-09T10:00

2021-07-09T16:02

творчество

искусство

российское казачество

российское казачество

дон

ростов-на-дону

краснодарский край

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Потомок донских и кубанских казаков Максим Ильинов с самого детства был творческим ребенком. И это не прошло бесследно – сегодня за его плечами десятки персональных художественных выставок и музыкальных проектов, связанных с жизнью казаков. Максим рассказал РИА Новости о своем необычном пути от живописца до первого казачьего рэпера, а также о том, где он черпает вдохновение для новых проектов.Казачья культура – мируРабота Максима многогранна и самобытна. Сейчас он трудится над развитием творческих идей, смысл которых – пробудить интерес к истории и национальным традициям казаков, а также раскрыть их особенности. Максим рассказал, что в настоящее время кипит работа над большим этнокультурным проектом "Ветер с Востока". По его словам, он поможет поближе познакомиться с картиной мира казаков. География задумки – земли от Алтая до Кавказа.Кроме того, по словам художника, параллельно готовится выставка казачьего поп-арта, она будет называться "Москва на Дону". Также художник принимает активное участие в развитии современной казачьей моды. В его планах основать Дом мод казачьего поп-арта и с его помощью отражать новую эстетику современной одежды.Еще один проект активно развивается на просторах интернета – это YouTube-канал SKIFF HOUSE, там Максим начал вести первый семейный блог путешествий "Золотая Орда". Концепция довольно необычная – она полностью исключает автомобиль как средство передвижения. "У меня многодетная семья – трое детей, и мы путешествуем не на машинах. Автобусы, троллейбусы, трамваи, речные катера и просто пешком. Мы изучаем Россию и показываем все ее грани – от шикарного убранства Московского Кремля до заброшенной деревушки в глубинке и ее жителей. И вот так мы показываем нашу страну, делаем соотечественникам этнокультурную прививку", – шутит Ильинов.В ходе беседы художник также поделился своей принципиальной позицией. Он считает, что путешествовать по миру с "пустым сердцем" – нельзя. По мнению Максима, важно знать, любить, гордиться и уметь рассказать историю своего рода и своего государства. Художник убежден, что знакомиться с иностранным колоритом можно только после того, как ты прочувствовал и узнал все о своих городах, деревнях, станицах, аулах, хуторах, научился их абсолютно понимать и принимать, а также рассказывать о них с трепетом и любовью. "Когда ребенок рождается, он не знает ничего. Он даже не знает, что он живет в России, какого он рода, какой национальности. Он знакомится. А когда познакомился, ему, соответственно, хочется это все рассказать другим ребятам. Так вот я такой же маленький ребенок. Хожу по этому миру и рассказываю о своей культуре, о замечательных сторонах. Мы знакомимся через это, чтобы ходить друг к другу в гости с пирогами, а не с кулаками", – пояснил Ильинов.У истоков творчестваМаксим рос на Кубани. Несмотря на то что мальчик занимался в художественной школе, ему все же предстояло получить рабочую профессию и освоить аграрное, юридическое или управленческое ремесло. Но, по его словам, судьба распорядилась иначе. С тех пор у молодого человека не оставалось сомнений в выборе своего пути, а одна встреча окончательно помогла решиться на важный шаг. Как-то раз на улице Максим столкнулся со своим учителем из художественной школы, который, как выяснилось, возглавлял еще и кафедру дизайна в училище имени Грекова в Ростове-на-Дону. Педагог отметил таланты Максима, посоветовав ему развивать художественную часть. В это мгновение жизнь изменилась и забила ключом: юноша буквально в последний момент перед поступлением подтянул рисунок и живопись. Затем он сдал экзамены и поступил на отделение "Дизайн окружающей среды". "С этого маленького шага и началось большое путешествие в мир искусства. После училища я еще шесть лет осваивал академическую живопись, вскоре начал участвовать в выставках. Кстати, у меня более 25 персональных выставок. Вот так мой творческий потенциал, бунтарский дух и простое стечение обстоятельств определили мою жизнь", – резюмировал Ильинов.Как появился казачий рэпЖажда творчества не покидает художника всю его жизнь. Однажды на одной из выставок Максим обсуждал с коллегами развитие национальных культур, а именно могут ли они получить второе дыхание и дать развитие новым современным направлениям искусства."Мы поразмыслили с единомышленниками, где же можно выразить национальную культуру: живопись, искусство, фотографии, кино, клипы, поэзия и, конечно же, музыка. Это было начало 2000-х. Тогда стремительно развивался хип-хоп. И я решил попробовать развивать свою национальную культуру в современных стилях и течениях. И пошло-поехало… Сначала я реализовал визуальные направления, и эти попытки привели меня к казачьему поп-арту, а потом я решил взяться и за музыку, и вскоре все узнали о том, что такое казачий рэп", – вспоминает Максим. Художник рассказал, что казачий рэп кардинально отличается от классического. Он основан на традиционных национальных песнях, переложенных на современную музыку. По словам художника, новое музыкальное течение, несмотря на непривычный формат, было принято на ура. Артист связывает это с потребностью человека каждый раз создавать что-то новое. Максим рассказал, что именно отклик людей помог ему окончательно убедиться, что национальная культура может быть очень популярна, востребована. А самое важное, что вековые казачьи национальные традиции будут понятны молодежи и, как следствие, продолжат свое существование в новом современном формате. Максим считает своим долгом занимать активную жизненную позицию и заявлять о себе и своих корнях. По его мнению, Дон – это прародина всех казаков и войск, Россия начала свое существование именно с Дона. И все новое, что рождается там сейчас в этнокультурном плане, как и сто, и двести, и тысячу лет назад, распространяется по всей стране.

дон

ростов-на-дону

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

творчество, искусство, российское казачество, дон, ростов-на-дону, краснодарский край