https://ria.ru/20210709/inflyatsiya-1740531678.html
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в 2021 году
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в 2021 году - РИА Новости, 09.07.2021
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в 2021 году
Министерство экономического развития России ухудшило повысило прогноз по инфляции в стране в текущем году с 4,3 процента до 5 процентов. Такие данные содержатся РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:30
2021-07-09T01:30
2021-07-09T02:36
россия
инфляция
экономика
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министерство экономического развития России ухудшило повысило прогноз по инфляции в стране в текущем году с 4,3 процента до 5 процентов. Такие данные содержатся в письме, направленном ведомством в регионы, оно есть в распоряжении РИА Новости.Подлинность письма подтвердили в МЭР. Представитель министерства пояснил, что прогнозируемый коридор инфляции колеблется на уровне между 4,9 процента и 5,1 процента. При этом МЭР ожидает в следующем году выход на целевой уровень роста цен в четыре процента.Согласно данным Росстата, в июне годовой рост цен в стране достиг 6,5 процента, что является максимальным показателем с августа 2016 года.Ранее глава МЭР Максим Решетников отмечал, что в ведомстве фиксируют тенденцию замедления инфляции, хотя в текущем месяце на нее повлияет индексация тарифов на услуги ЖКХ и подорожание металлов.
https://ria.ru/20210708/inflyatsiya-1740364735.html
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россия, инфляция, экономика
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в 2021 году
01:30 09.07.2021 (обновлено: 02:36 09.07.2021)
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в России в 2021 году до с 4,3% до 5%
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министерство экономического развития России ухудшило повысило прогноз по инфляции в стране в текущем году с 4,3 процента до 5 процентов. Такие данные содержатся в письме, направленном ведомством в регионы, оно есть в распоряжении РИА Новости.
Подлинность письма подтвердили в МЭР. Представитель министерства пояснил, что прогнозируемый коридор инфляции колеблется на уровне между 4,9 процента и 5,1 процента. При этом МЭР ожидает в следующем году выход на целевой уровень роста цен в четыре процента.
Согласно данным Росстата, в июне годовой рост цен в стране достиг 6,5 процента, что является максимальным показателем с августа 2016 года.
Ранее глава МЭР Максим Решетников отмечал, что в ведомстве фиксируют тенденцию замедления инфляции, хотя в текущем месяце на нее повлияет индексация тарифов на услуги ЖКХ и подорожание металлов.