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Туризм
https://ria.ru/20210709/gostinitsy-1740542332.html
Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели
Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели - РИА Новости, 09.07.2021
Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели
Определены города, где путешественники обычно бронируют гостиницы категории пять звезд, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:06
2021-07-09T12:06
куда поехать
дубай (город)
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
гостиницы
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новости - туризм
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Определены города, где путешественники обычно бронируют гостиницы категории пять звезд, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании выяснили, что в первой половине 2021 года отели самого высокого класса были наиболее востребованы в Москве. Треть туристов оплачивала именно их. Средняя цена номера за ночь составляла 12900 рублей.Также в число популярных направлений, где путешественники чаще всего останавливаются в роскошных отелях, вошли Сочи (доля бронирований — 10,4 процента), Санкт-Петербург (9,5 процента) и Дубай (3,8 процента).Кроме того, пятизвездочные гостиницы пользовались спросом в Екатеринбурге (3,2 процента), Воронеже (3,1 процента) и Стамбуле (2,7 процента).
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куда поехать, дубай (город), отдых в россии 2021 летом, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, москва, стамбул, воронеж, санкт-петербург

Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели

12:06 09.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Определены города, где путешественники обычно бронируют гостиницы категории пять звезд, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании выяснили, что в первой половине 2021 года отели самого высокого класса были наиболее востребованы в Москве. Треть туристов оплачивала именно их. Средняя цена номера за ночь составляла 12900 рублей.
Также в число популярных направлений, где путешественники чаще всего останавливаются в роскошных отелях, вошли Сочи (доля бронирований — 10,4 процента), Санкт-Петербург (9,5 процента) и Дубай (3,8 процента).
Кроме того, пятизвездочные гостиницы пользовались спросом в Екатеринбурге (3,2 процента), Воронеже (3,1 процента) и Стамбуле (2,7 процента).
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