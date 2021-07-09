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Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели

Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели - РИА Новости, 09.07.2021

Названы города, где туристы чаще всего бронируют пятизвездочные отели

Определены города, где путешественники обычно бронируют гостиницы категории пять звезд, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:06

2021-07-09T12:06

2021-07-09T12:06

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дубай (город)

туризм

отдых в россии 2021 летом

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новости - туризм

москва

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Определены города, где путешественники обычно бронируют гостиницы категории пять звезд, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании выяснили, что в первой половине 2021 года отели самого высокого класса были наиболее востребованы в Москве. Треть туристов оплачивала именно их. Средняя цена номера за ночь составляла 12900 рублей.Также в число популярных направлений, где путешественники чаще всего останавливаются в роскошных отелях, вошли Сочи (доля бронирований — 10,4 процента), Санкт-Петербург (9,5 процента) и Дубай (3,8 процента).Кроме того, пятизвездочные гостиницы пользовались спросом в Екатеринбурге (3,2 процента), Воронеже (3,1 процента) и Стамбуле (2,7 процента).

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

дубай (город)

москва

стамбул

воронеж

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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