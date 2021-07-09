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В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС - РИА Новости, 09.07.2021
В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
Во взаимоотношениях России и Евросоюза возрос груз проблем, пора подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера, РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:34
2021-07-09T16:37
россия
маркус эдерер
обсе
евросоюз
григорий карасин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Во взаимоотношениях России и Евросоюза возрос груз проблем, пора подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в пятницу в ходе переговоров с главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером.Беседа прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба СФ.Карасин подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС проблемный груз заметно возрос. "В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - отметил сенатор.По его словам, примером может служить состоявшаяся 16 июня встреча президентов России и США, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. "Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали либо не захотели услышать. Восстановление доверия – работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - отметил Карасин.В качестве негативного примера законодатель привел итоги завершившейся недавно весенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая "изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением регламента Ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов". Российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС, сказал политик."Неприятно удивил и недавний набор "заключений" Совета Европы по России", - отметил Карасин.В ходе беседы также была затронута тема кризиса на Украине и международных усилий по его разрешению.
https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740393817.html
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россия, маркус эдерер, обсе, евросоюз, григорий карасин, сша, украина, в мире
В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:34 09.07.2021 (обновлено: 16:37 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Член Совфеда Григорий Карасин призвал подумать о конструктивных шагах в отношениях России и ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Во взаимоотношениях России и Евросоюза возрос груз проблем, пора подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в пятницу в ходе переговоров с главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером.
Беседа прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба СФ.
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Карасин подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС проблемный груз заметно возрос. "В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - отметил сенатор.
По его словам, примером может служить состоявшаяся 16 июня встреча президентов России и США, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. "Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали либо не захотели услышать. Восстановление доверия – работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - отметил Карасин.
В качестве негативного примера законодатель привел итоги завершившейся недавно весенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая "изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением регламента Ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов". Российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС, сказал политик.
"Неприятно удивил и недавний набор "заключений" Совета Европы по России", - отметил Карасин.
В ходе беседы также была затронута тема кризиса на Украине и международных усилий по его разрешению.
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РоссияМаркус ЭдерерОБСЕЕвросоюзГригорий КарасинСШАУкраинаВ мире
 
 
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