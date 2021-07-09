В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:34 09.07.2021 (обновлено: 16:37 09.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Член Совфеда Григорий Карасин призвал подумать о конструктивных шагах в отношениях России и ЕС
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Во взаимоотношениях России и Евросоюза возрос груз проблем, пора подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в пятницу в ходе переговоров с главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером.
Беседа прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба СФ.
Карасин подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС проблемный груз заметно возрос. "В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - отметил сенатор.
По его словам, примером может служить состоявшаяся 16 июня встреча президентов России и США, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. "Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали либо не захотели услышать. Восстановление доверия – работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - отметил Карасин.
В качестве негативного примера законодатель привел итоги завершившейся недавно весенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая "изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением регламента Ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов". Российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС, сказал политик.
"Неприятно удивил и недавний набор "заключений" Совета Европы по России", - отметил Карасин.
В ходе беседы также была затронута тема кризиса на Украине и международных усилий по его разрешению.