https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html

Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье

Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021

Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео задержания боевика "Исламского государства"* в Подмосковье. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:58

2021-07-09T10:58

2021-07-09T14:15

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания боевика "Исламского государства"* в Подмосковье.На кадрах видно, как бойцы СОБР задерживают подозреваемого в бытовке. У него изъяли компоненты взрывчатки и заготовку самодельной бомбы. Мужчина сознался в подготовке теракта.По информации следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исламиста уже поместили в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738192371.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия