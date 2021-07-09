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Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье
Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021
Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео задержания боевика "Исламского государства"* в Подмосковье. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:58
2021-07-09T14:15
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания боевика "Исламского государства"* в Подмосковье.На кадрах видно, как бойцы СОБР задерживают подозреваемого в бытовке. У него изъяли компоненты взрывчатки и заготовку самодельной бомбы. Мужчина сознался в подготовке теракта.По информации следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исламиста уже поместили в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье
10:58 09.07.2021 (обновлено: 14:15 09.07.2021)
 
© СК РФОперация по задержанию в Подмосковье боевика ИГ*. Кадр видео
Операция по задержанию в Подмосковье боевика ИГ*. Кадр видео
© СК РФ

Следственный комитет показал видео задержания в Подмосковье боевика ИГ*, готовившего теракты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания боевика "Исламского государства"* в Подмосковье.
На кадрах видно, как бойцы СОБР задерживают подозреваемого в бытовке. У него изъяли компоненты взрывчатки и заготовку самодельной бомбы. Мужчина сознался в подготовке теракта.
По информации следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исламиста уже поместили в СИЗО по решению суда.
В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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