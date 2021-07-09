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Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса
Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса - РИА Новости, 09.07.2021
Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса
Популярный в Белоруссии интернет-ресурс Onliner сообщил в пятницу, что его журналист Настасья Занько отпущена на свободу после допроса, однако дала следствию... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:40
2021-07-09T17:49
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Популярный в Белоруссии интернет-ресурс Onliner сообщил в пятницу, что его журналист Настасья Занько отпущена на свободу после допроса, однако дала следствию подписку о неразглашении.Ранее редакция Onliner сообщила, что в квартире Занько в Минске прошел обыск, а саму ее увезли на допрос."Настасья Занько на свободе. Она находится под подпиской о неразглашении, поэтому подробностей сегодняшних событий рассказать не может", - говорится в сообщении ресурса в его Telegram-канале.Как отмечается, в постановлении на обыск в квартире журналиста было указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках статьи 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки) и статьи 342 УК (организация или участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов по данной ситуации.В четверг в ряде негосударственных изданий и интернет-ресурсов Белоруссии, в основном региональных, прошли обыски, несколько журналистов были задержаны. Обыски продолжились и в пятницу. СК Белоруссии, в частности, подтвердил задержание главного редактора белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" Егора Мартиновича и сообщил, что изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок.На фоне обысков в КГБ Белоруссии заявили, что в республике проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников деструктивных Telegram-ресурсов. Государственный телеканал "Беларусь 1" отмечал также, что в четверг в рамках операции велась работа во всех регионах страны, были "проведены десятки обысков и задержаний".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740465340.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса
17:40 09.07.2021 (обновлено: 17:49 09.07.2021)
 
© Фото : Министерство внутренних дел Республики БеларусьМВД Беларусии
МВД Беларусии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Министерство внутренних дел Республики Беларусь

Белорусский интернет-ресурс Onliner сообщил, что его журналистку Занько отпустили после допроса

Читать ria.ru в
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Популярный в Белоруссии интернет-ресурс Onliner сообщил в пятницу, что его журналист Настасья Занько отпущена на свободу после допроса, однако дала следствию подписку о неразглашении.
Ранее редакция Onliner сообщила, что в квартире Занько в Минске прошел обыск, а саму ее увезли на допрос.
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"Настасья Занько на свободе. Она находится под подпиской о неразглашении, поэтому подробностей сегодняшних событий рассказать не может", - говорится в сообщении ресурса в его Telegram-канале.
Как отмечается, в постановлении на обыск в квартире журналиста было указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках статьи 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки) и статьи 342 УК (организация или участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов по данной ситуации.
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На фоне обысков в КГБ Белоруссии заявили, что в республике проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников деструктивных Telegram-ресурсов. Государственный телеканал "Беларусь 1" отмечал также, что в четверг в рамках операции велась работа во всех регионах страны, были "проведены десятки обысков и задержаний".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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