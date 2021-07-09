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При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека

При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека - РИА Новости, 09.07.2021

При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:31

2021-07-09T08:31

2021-07-09T13:29

бангладеш

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.

https://ria.ru/20210615/kuzbass-1737018230.html

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