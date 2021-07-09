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При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека - РИА Новости, 09.07.2021
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:31
2021-07-09T13:29
бангладеш
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
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бангладеш, в мире
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:31 09.07.2021 (обновлено: 13:29 09.07.2021)
 
© REUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAINПожар на фабрике в Рупгандже, Бангладеш
Пожар на фабрике в Рупгандже, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

При пожаре на фабрике в Бангладеш по меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
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В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.
Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
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