https://ria.ru/20210709/bangladesh-1740543985.html
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека - РИА Новости, 09.07.2021
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:31
2021-07-09T08:31
2021-07-09T13:29
бангладеш
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740599267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d09a6572beeaf053b2331c5d1912194.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш, передает местное агентство UNB.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
https://ria.ru/20210615/kuzbass-1737018230.html
https://ria.ru/20210627/vzryv-1738831894.html
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740599267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_264473170e11a4e0983704e5d5ac0258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, в мире
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:31 09.07.2021 (обновлено: 13:29 09.07.2021)
При пожаре на фабрике в Бангладеш по меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш
, передает местное агентство UNB
.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.
Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.