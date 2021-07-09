https://ria.ru/20210709/antibiotik-1740575862.html
Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам
Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией обостряет проблему формирования устойчивости бактерий к антибиотикам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:56
2021-07-09T11:56
2021-07-09T11:56
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией обостряет проблему формирования устойчивости бактерий к антибиотикам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация, она чем обостряет формирующуюся антибиотикорезистентность, тем, что количество антибиотиков, которое было использовано в период пандемии, оно кратно выше, чем обычное использование в каждой из предыдущих", - сказала Попова в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".Попова отметила, что сегодня надо сделать выбор: или регулировать использование антибиотиков, или бросить все научные силы на изучение проблемы и форму борьбы с ней. В противном случае человечество окажется в той же ситуации, что была до открытия антибиотиков.
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589002697.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам
Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 обостряет проблему устойчивости к антибиотикам