https://ria.ru/20210709/antibiotik-1740575862.html

Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам

Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам - РИА Новости, 09.07.2021

Попова рассказала об обострении проблемы устойчивости к антибиотикам

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией обостряет проблему формирования устойчивости бактерий к антибиотикам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:56

2021-07-09T11:56

2021-07-09T11:56

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией обостряет проблему формирования устойчивости бактерий к антибиотикам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация, она чем обостряет формирующуюся антибиотикорезистентность, тем, что количество антибиотиков, которое было использовано в период пандемии, оно кратно выше, чем обычное использование в каждой из предыдущих", - сказала Попова в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".Попова отметила, что сегодня надо сделать выбор: или регулировать использование антибиотиков, или бросить все научные силы на изучение проблемы и форму борьбы с ней. В противном случае человечество окажется в той же ситуации, что была до открытия антибиотиков.

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589002697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество