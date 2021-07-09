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В ВОЗ рассказали о жертвах среди мирного населения в Афганистане
В ВОЗ рассказали о жертвах среди мирного населения в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
В ВОЗ рассказали о жертвах среди мирного населения в Афганистане
Как минимум 56 мирных жителей убито в Афганистане за последнюю неделю, ситуация в стране усугубляется активным распространением COVID-19 и, в частности, штаммом РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:34
2021-07-09T14:15
воз
афганистан
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Как минимум 56 мирных жителей убито в Афганистане за последнюю неделю, ситуация в стране усугубляется активным распространением COVID-19 и, в частности, штаммом "дельта", заявил на брифинге в пятницу директор по региональным чрезвычайным ситуациям восточно-средиземноморского офиса Всемирной организации здравоохранения Рик Бреннан."Ситуация вызывает крайнюю озабоченность. Сложно получить четкую картинку по всей стране, так как ситуация быстро меняется. Но мы очень озабочены недостатком доступа к услугам здравоохранения. У нас нет прямого диалога с "Талибаном"*. Но есть запросы, которые направлены от "Талибана"*, которые контролируют территории, в нашем отношении и в отношении других организаций, остаться там и продолжать работу", - сказал он.По его словам, ситуация в стране усугубляется пандемией COVID-19 и недостатком вакцин. Всего, по оценкам ВОЗ, в Афганистане полностью привиты менее 10% населения. При этом к сентябрю необходимо привить порядка 40% населения. Для этого в страну в ближайшие недели будут направлены 3,5 миллиона доз вакцин Johnson&amp;Johnson и AstraZeneka."Афганистан находится в середине третьей, самой большой волны заражений. С начала пандемии и по сегодняшний день было зарегистрировано свыше 131 тысячи заражений и свыше 5500 смертей от COVID-19. Но данные цифры являются серьезной недооценкой", - сказал Бреннан.Эксперт добавил, что в стране также выявлен штамм "дельта", который быстро распространяется и становится основным вариантом во многих странах региона. В Афганистане также крайне сложно соблюдать необходимые меры безопасности здоровья, в частности, носить постоянно маски и держать дистанцию в 1,5 метра."ВОЗ вместе с министерством здравоохранения пересматривает нужды Афганистана. Мы уже распределили свыше 80 тонн медицинских средств первой необходимости в основные больницы и общественные медицинские центры, в том числе основные лекарства и травматические аптечки. Поддержка оказывается и мобильным госпиталям. Два дополнительных чартера доставят на следующей неделе еще 67 тонн средств. Также скоро прибудут 500 кислородных концентраторов", - отметил представитель ВОЗ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/zakharova-1740565624.html
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воз, афганистан, в мире
В ВОЗ рассказали о жертвах среди мирного населения в Афганистане
12:34 09.07.2021 (обновлено: 14:15 09.07.2021)
 
© REUTERS / ParwizВоеннослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Parwiz

В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю в Афганистане убили как минимум 56 мирных жителей

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Как минимум 56 мирных жителей убито в Афганистане за последнюю неделю, ситуация в стране усугубляется активным распространением COVID-19 и, в частности, штаммом "дельта", заявил на брифинге в пятницу директор по региональным чрезвычайным ситуациям восточно-средиземноморского офиса Всемирной организации здравоохранения Рик Бреннан.
"Ситуация вызывает крайнюю озабоченность. Сложно получить четкую картинку по всей стране, так как ситуация быстро меняется. Но мы очень озабочены недостатком доступа к услугам здравоохранения. У нас нет прямого диалога с "Талибаном"*. Но есть запросы, которые направлены от "Талибана"*, которые контролируют территории, в нашем отношении и в отношении других организаций, остаться там и продолжать работу", - сказал он.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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По его словам, ситуация в стране усугубляется пандемией COVID-19 и недостатком вакцин. Всего, по оценкам ВОЗ, в Афганистане полностью привиты менее 10% населения. При этом к сентябрю необходимо привить порядка 40% населения. Для этого в страну в ближайшие недели будут направлены 3,5 миллиона доз вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneka.
"Афганистан находится в середине третьей, самой большой волны заражений. С начала пандемии и по сегодняшний день было зарегистрировано свыше 131 тысячи заражений и свыше 5500 смертей от COVID-19. Но данные цифры являются серьезной недооценкой", - сказал Бреннан.
Эксперт добавил, что в стране также выявлен штамм "дельта", который быстро распространяется и становится основным вариантом во многих странах региона. В Афганистане также крайне сложно соблюдать необходимые меры безопасности здоровья, в частности, носить постоянно маски и держать дистанцию в 1,5 метра.
"ВОЗ вместе с министерством здравоохранения пересматривает нужды Афганистана. Мы уже распределили свыше 80 тонн медицинских средств первой необходимости в основные больницы и общественные медицинские центры, в том числе основные лекарства и травматические аптечки. Поддержка оказывается и мобильным госпиталям. Два дополнительных чартера доставят на следующей неделе еще 67 тонн средств. Также скоро прибудут 500 кислородных концентраторов", - отметил представитель ВОЗ.
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