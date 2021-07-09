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Талибы заявили, что обсуждают с Россией тему границ Таджикистана
Талибы заявили, что обсуждают с Россией тему границ Таджикистана - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что обсуждают с Россией тему границ Таджикистана
Движение "Талибан"* обсуждает с Россией вопросы, связанные с пограничным районом Таджикистана, заверяют, что не будут создавать угрозу, заявил представитель... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:51
2021-07-09T11:51
2021-07-09T11:51
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* обсуждает с Россией вопросы, связанные с пограничным районом Таджикистана, заверяют, что не будут создавать угрозу, заявил представитель талибов Сухейль Шахин."Мы находимся в постоянном контакте с ними (с российской стороной)", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве, добавив, что движение заверяет в отсутствии необходимости беспокоиться в связи с вопросом границ.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/granitsa-1740557751.html
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сухейль шахин, россия, москва, афганистан, таджикистан, талибан, в мире
Талибы заявили, что обсуждают с Россией тему границ Таджикистана
Талибы заявили, что обсуждают с Россией вопросы, связанные с пограничным районом Таджикистана