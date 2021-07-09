https://ria.ru/20210709/afganistan-1740573779.html

Талибы заявили, что обсуждают с Кабулом вопрос прекращения огня

Талибы заявили, что обсуждают с Кабулом вопрос прекращения огня - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что обсуждают с Кабулом вопрос прекращения огня

Движение "Талибан"* обсуждает с Кабулом вопрос прекращения огня, сообщил представитель движения Сухейль Шахин. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:43

2021-07-09T11:43

2021-07-09T11:43

сухейль шахин

россия

афганистан

талибан

кабул (город)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* обсуждает с Кабулом вопрос прекращения огня, сообщил представитель движения Сухейль Шахин."Все обсуждаем за столом переговоров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли стороны внутриафганского конфликта прекращение боевых действий.При этом он подчеркнул, что первоначально надо достичь результатов по поводу политического устройства Афганистана.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740564834.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html

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афганистан

кабул (город)

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сухейль шахин, россия, афганистан, талибан, кабул (город), в мире