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"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск - РИА Новости, 09.07.2021
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:03
2021-07-09T11:03
россия
афганистан
талибан
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения Абдуллахиб Мансур."Мы считаем, что они (американцы) останутся верными своему обещанию", - сказал он на пресс-конференции, говоря о выводе американских войск из Афганистана, который Вашингтон обещает завершить до 11 сентября.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
11:03 09.07.2021
 
© REUTERS / Mohammad IsmailАфганские военнослужащие на американской авиабазе Баграм в Афганистане
Афганские военнослужащие на американской авиабазе Баграм в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

"Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения Абдуллахиб Мансур.
"Мы считаем, что они (американцы) останутся верными своему обещанию", - сказал он на пресс-конференции, говоря о выводе американских войск из Афганистана, который Вашингтон обещает завершить до 11 сентября.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Глава делегации политического офиса движения Талибан* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
11:01
Талибы призвали отменить все санкции против движения
 
РоссияАфганистанТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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