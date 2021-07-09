https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html

"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск

"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск - РИА Новости, 09.07.2021

"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск

Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:03

2021-07-09T11:03

2021-07-09T11:03

россия

афганистан

талибан

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740250428_0:196:2834:1790_1920x0_80_0_0_20407bbe16f7a7964100fd7e22020820.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения Абдуллахиб Мансур."Мы считаем, что они (американцы) останутся верными своему обещанию", - сказал он на пресс-конференции, говоря о выводе американских войск из Афганистана, который Вашингтон обещает завершить до 11 сентября.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html

россия

афганистан

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире