https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск - РИА Новости, 09.07.2021
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:03
2021-07-09T11:03
2021-07-09T11:03
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана, сообщил представитель политофиса движения Абдуллахиб Мансур."Мы считаем, что они (американцы) останутся верными своему обещанию", - сказал он на пресс-конференции, говоря о выводе американских войск из Афганистана, который Вашингтон обещает завершить до 11 сентября.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html
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россия, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире
"Талибан"* считает, что США сдержат обещание по выводу войск
"Талибан"* считает, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана