https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html

Талибы призвали отменить все санкции против движения

Талибы призвали отменить все санкции против движения - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы призвали отменить все санкции против движения

Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"*... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:01

2021-07-09T11:01

2021-07-09T15:27

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"* Шахабуддин Делавар."Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения", - сказал Делавар в ходе пресс-конференции в Москве.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740580150.html

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россия, москва, талибан, сша, афганистан, в мире