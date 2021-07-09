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Талибы призвали отменить все санкции против движения
Талибы призвали отменить все санкции против движения - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы призвали отменить все санкции против движения
Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"*... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:01
2021-07-09T15:27
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талибан
сша
афганистан
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"* Шахабуддин Делавар."Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения", - сказал Делавар в ходе пресс-конференции в Москве.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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россия, москва, талибан, сша, афганистан, в мире
Талибы призвали отменить все санкции против движения
11:01 09.07.2021 (обновлено: 15:27 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлава делегации политического офиса движения "Талибан"* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве
Глава делегации политического офиса движения Талибан* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Талибы заявили, что все санкции против движения должны быть отменены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"* Шахабуддин Делавар.
"Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения", - сказал Делавар в ходе пресс-конференции в Москве.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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