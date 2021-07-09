https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html
Талибы призвали отменить все санкции против движения
Талибы призвали отменить все санкции против движения - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы призвали отменить все санкции против движения
Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"*... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:01
2021-07-09T11:01
2021-07-09T15:27
россия
москва
талибан
сша
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740564129_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_aa990be24d0b29a5f2f2cc1884f5d984.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с Вашингтоном, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения "Талибан"* Шахабуддин Делавар."Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения", - сказал Делавар в ходе пресс-конференции в Москве.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740580150.html
россия
москва
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740564129_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f161c056f402e7b37460d3ebf9608e21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, талибан, сша, афганистан, в мире
Талибы призвали отменить все санкции против движения
11:01 09.07.2021 (обновлено: 15:27 09.07.2021)
Талибы заявили, что все санкции против движения должны быть отменены