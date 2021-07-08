Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
16:53 08.07.2021 (обновлено: 17:05 08.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Власти Подмосковья заявили, что число привившихся от COVID-19 превысило два миллиона человек
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 2 миллионов человек, из них около 550 тысяч - старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 2 миллионов человек, из них порядка 550 тысяч старше 60 лет. Пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях больниц - в них прививку можно сделать круглосуточно и без предварительной записи", - следует из сообщения.
Отмечается, что в Подмосковье разыграют вторую квартиру между сделавших прививку до 30 июля.
"В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня по 30 июля в пунктах вакцинации Московской области. Приём заявок - с 9 июля. Подать заявку на участие в акции можно на региональном портале Госуслуг",- следует из сообщения.
Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.
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