https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740421677.html

Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19

Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса и "чувствует себя защищенным". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:08

2021-07-08T13:08

2021-07-08T13:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса и "чувствует себя защищенным".Выступая в четверг на онлайн-конференции, посвященной промежуточным итогам проходящего в РФ Года науки, Чернышенко отметил, что одним из главных достижений российских ученых за последнее время стало создание эффективных и безопасных вакцин от COVID-19."Я сам привился повторно и чувствую себя защищенным. Желаю вам и вашим близким тоже чувствовать себя защищенными", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20210701/rakova-1739365148.html

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2021

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