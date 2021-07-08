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Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19
Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса и "чувствует себя защищенным". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:08
2021-07-08T13:08
2021-07-08T13:08
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса и "чувствует себя защищенным".Выступая в четверг на онлайн-конференции, посвященной промежуточным итогам проходящего в РФ Года науки, Чернышенко отметил, что одним из главных достижений российских ученых за последнее время стало создание эффективных и безопасных вакцин от COVID-19."Я сам привился повторно и чувствую себя защищенным. Желаю вам и вашим близким тоже чувствовать себя защищенными", - сказал вице-премьер.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, общество
Вице-премьер Чернышенко ревакцинировался от COVID-19
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что ревакцинировался от COVID-19