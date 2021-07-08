В Подмосковье разыграют вторую квартиру среди вакцинировавшихся
10:48 08.07.2021 (обновлено: 10:49 08.07.2021)
© Фото : пресс-служба правительства Московской области В Подмосковье разыграют вторую квартиру среди вакцинировавшихся
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Подмосковье разыграют вторую квартиру среди вакцинировавшихся от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Подмосковье уже разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК "Новая Пролетарка" (г.о. Серпухов). На нее претендовали те, кто сделал первый укол с 15 по 25 июня.
Претендентами на вторую квартиру смогут стать все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины был введен с 25 июня на территории Московской области. Итоги розыгрыша огласят 1 августа в эфире телеканала "360". Результаты акции также разместят на сайте министерства здравоохранения МО mz.mosreg.ru. Приз – однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в ЖК "Южная Битца" на 24 этаже, причем внутри уже сделана чистовая отделка и установлена сантехника.
Жилой комплекс находится в Ленинском городском округе – всего в трех километрах от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут. В микрорайоне, в котором разыгрывается квартира, проектом предусмотрено все необходимое для комфортной жизни: школа - в 500 метрах от дома, до детского сада - 100 метров, а также своя поликлиника.
Жилой комплекс находится в Ленинском городском округе – всего в трех километрах от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут. В микрорайоне, в котором разыгрывается квартира, проектом предусмотрено все необходимое для комфортной жизни: школа - в 500 метрах от дома, до детского сада - 100 метров, а также своя поликлиника.