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Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным

Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным - РИА Новости, 08.07.2021

Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным

22 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, драматургом, журналистом и писателем Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, приуроченная к его 55-летнему юбилею, отмечаемому 22 июля.

2021-07-08T12:12

2021-07-08T12:12

2021-07-08T12:12

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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