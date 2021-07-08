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Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным
Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным - РИА Новости, 08.07.2021
Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным
22 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, драматургом, журналистом и писателем Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, приуроченная к его 55-летнему юбилею, отмечаемому 22 июля.
2021-07-08T12:12
2021-07-08T12:12
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
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Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным

12:12 08.07.2021
 
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22 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, драматургом, журналистом и писателем Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, приуроченная к его 55-летнему юбилею, отмечаемому 22 июля.
Задать вопрос

Эксцентричный любитель мотоциклов и рок-н-ролла, проповедующий христианские ценности, предпочитает играть негодяев. В его актерской копилке – яркие роли в картинах "Царь" Павла Лунгина, "Даун Хаус" Романа Качанова, "Generation П" Виктора Гинзбурга. Он снимался с Олегом Янковским, Петром Мамоновым и другими яркими артистами.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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