Творческая встреча с артистом Иваном Охлобыстиным
22 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, драматургом, журналистом и писателем Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, приуроченная к его 55-летнему юбилею, отмечаемому 22 июля.
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Эксцентричный любитель мотоциклов и рок-н-ролла, проповедующий христианские ценности, предпочитает играть негодяев. В его актерской копилке – яркие роли в картинах "Царь" Павла Лунгина, "Даун Хаус" Романа Качанова, "Generation П" Виктора Гинзбурга. Он снимался с Олегом Янковским, Петром Мамоновым и другими яркими артистами.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Эксцентричный любитель мотоциклов и рок-н-ролла, проповедующий христианские ценности, предпочитает играть негодяев. В его актерской копилке – яркие роли в картинах "Царь" Павла Лунгина, "Даун Хаус" Романа Качанова, "Generation П" Виктора Гинзбурга. Он снимался с Олегом Янковским, Петром Мамоновым и другими яркими артистами.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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