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Свадьбу в пижамах провели в подмосковной Дубне
Свадьбу в пижамах провели в подмосковной Дубне - РИА Новости, 08.07.2021
Свадьбу в пижамах провели в подмосковной Дубне
В подмосковной Дубне молодожены устроили свадебную церемонию во время которой пара оделась в ночные пижамы, об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:28
2021-07-08T13:28
новости подмосковья
дубна
московская область (подмосковье)
свадьба
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В подмосковной Дубне молодожены устроили свадебную церемонию во время которой пара оделась в ночные пижамы, об этом сообщает пресс-служба главного управления ЗАГС по Московской области.Церемония прошла 7 июля 2021 года в Дубненском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области."Молодожены Капитоновы Дмитрий и Кристина решили сделать свой день необыкновенным и творчески подошли к выбору свадебных нарядов, одевшись в нарядные пижамы", - говорится в сообщении пресс-службы.В пресс-службе добавили, что специалисты отдела ЗАГС поздравили не стали возражать против дресс-кода молодоженов и зарегистрировали пару, пожелав любви, взаимопонимания и долгих лет супружеской жизни.
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дубна, московская область (подмосковье), свадьба, общество

Свадьбу в пижамах провели в подмосковной Дубне

13:28 08.07.2021
 
© Depositphotos / ksyusha_yanovichДевушка в пижаме
Девушка в пижаме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Depositphotos / ksyusha_yanovich
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В подмосковной Дубне молодожены устроили свадебную церемонию во время которой пара оделась в ночные пижамы, об этом сообщает пресс-служба главного управления ЗАГС по Московской области.
Церемония прошла 7 июля 2021 года в Дубненском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области.
"Молодожены Капитоновы Дмитрий и Кристина решили сделать свой день необыкновенным и творчески подошли к выбору свадебных нарядов, одевшись в нарядные пижамы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что специалисты отдела ЗАГС поздравили не стали возражать против дресс-кода молодоженов и зарегистрировали пару, пожелав любви, взаимопонимания и долгих лет супружеской жизни.
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