https://ria.ru/20210708/remont-1740390111.html

Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов

Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов - РИА Новости, 08.07.2021

Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов

Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:39

2021-07-08T10:39

2021-07-08T10:39

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ "УТНКР" принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы."Свое место в "зеленой зоне" к этой неделе сохранили 3 муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть "красную зону" и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем

https://realty.ria.ru/20210706/zhkkh-1740121060.html

московская область (подмосковье)

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госжилинспекция, московская область (подмосковье)