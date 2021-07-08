Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/remont-1740390111.html
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов - РИА Новости, 08.07.2021
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов
Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:39
2021-07-08T10:39
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/38064/97/380649799_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3df1c13a55372e4c2805d4f5a14b592f.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ "УТНКР" принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы."Свое место в "зеленой зоне" к этой неделе сохранили 3 муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть "красную зону" и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем
https://realty.ria.ru/20210706/zhkkh-1740121060.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/38064/97/380649799_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_231e65417bf56d7781b8768be9464780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госжилинспекция, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов

10:39 08.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСоседние квартиры
Соседние квартиры - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ "УТНКР" принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы.
Банковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:17Новости Подмосковья
Единый тариф на услуги ЖКХ может появиться в Подмосковье
"Свое место в "зеленой зоне" к этой неделе сохранили 3 муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть "красную зону" и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем
"Так, Еще 6 муниципалитетов с процентом исполнения выше 50% оказались в "желтой зоне". Дополнительных 3% при отработке плана ремонта не хватило управляющим компаниям Егорьевска на то, чтобы задержаться в "желтой зоне" – округ оказался в числе "отстающих". Помимо него в "красную зону" рейтинга попали еще 49 муниципалитетов", - добавила Федина.
 
Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Лента новостейМолния