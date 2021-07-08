https://ria.ru/20210708/remont-1740390111.html
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов - РИА Новости, 08.07.2021
Власти Подмосковья обновили рейтинг качества ремонта подъездов
Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:39
2021-07-08T10:39
2021-07-08T10:39
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ "УТНКР" принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы."Свое место в "зеленой зоне" к этой неделе сохранили 3 муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть "красную зону" и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 75% муниципалитетов Московской области находятся в красной зоне по качеству ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ "УТНКР" принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы.
"Свое место в "зеленой зоне" к этой неделе сохранили 3 муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть "красную зону" и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем
"Так, Еще 6 муниципалитетов с процентом исполнения выше 50% оказались в "желтой зоне". Дополнительных 3% при отработке плана ремонта не хватило управляющим компаниям Егорьевска на то, чтобы задержаться в "желтой зоне" – округ оказался в числе "отстающих". Помимо него в "красную зону" рейтинга попали еще 49 муниципалитетов", - добавила Федина.