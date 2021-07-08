https://ria.ru/20210708/pokushenie-1740519639.html

Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения

Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения - РИА Новости, 08.07.2021

Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения

Первая леди Гаити Мартин Моиз остается в стабильном состоянии и все еще госпитализирована в США после нападения, заявил на пресс-конференции и.о. премьера Гаити РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:52

2021-07-08T20:52

2021-07-08T21:30

убийство президента гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 июл - РИА Новости. Первая леди Гаити Мартин Моиз остается в стабильном состоянии и все еще госпитализирована в США после нападения, заявил на пресс-конференции и.о. премьера Гаити Клод Жозеф.Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот."Можем сообщить, что здоровье первой леди стабильно, и она по-прежнему находится в больнице США", - заявил он.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210708/deti-1740428102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/gaiti-1740300963.html

гаити

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2021

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убийство президента гаити, гаити, сша, в мире