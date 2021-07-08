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Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения
Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения - РИА Новости, 08.07.2021
Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения
Первая леди Гаити Мартин Моиз остается в стабильном состоянии и все еще госпитализирована в США после нападения, заявил на пресс-конференции и.о. премьера Гаити РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:52
2021-07-08T21:30
убийство президента гаити
гаити
сша
в мире
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 июл - РИА Новости. Первая леди Гаити Мартин Моиз остается в стабильном состоянии и все еще госпитализирована в США после нападения, заявил на пресс-конференции и.о. премьера Гаити Клод Жозеф.Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот."Можем сообщить, что здоровье первой леди стабильно, и она по-прежнему находится в больнице США", - заявил он.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
https://ria.ru/20210708/deti-1740428102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/gaiti-1740300963.html
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убийство президента гаити, гаити, сша, в мире
Премьер Гаити рассказал о состоянии первой леди после покушения
20:52 08.07.2021 (обновлено: 21:30 08.07.2021)
 
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Первая леди Гаити после покушения находится в стабильном состоянии

Читать ria.ru в
ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 июл - РИА Новости. Первая леди Гаити Мартин Моиз остается в стабильном состоянии и все еще госпитализирована в США после нападения, заявил на пресс-конференции и.о. премьера Гаити Клод Жозеф.
Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ
"Можем сообщить, что здоровье первой леди стабильно, и она по-прежнему находится в больнице США", - заявил он.
Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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"Ситуация выходит из-под контроля". Почему убили президента Гаити
 
Убийство президента ГаитиГаитиСШАВ мире
 
 
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