https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740410607.html

Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья

Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2021

Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья

Функция заказа обратного звонка появилась в электронном магазине Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:14

2021-07-08T12:14

2021-07-08T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740410302_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_0f4ea61ef621716962600eba94b313e4.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Функция заказа обратного звонка появилась в электронном магазине Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.Единый интернет портал торгов Московской области был создан в 2018 году. Ресурс был организован для автоматизации процесса проведения государственных закупок малого объема в электронном виде."Заказать обратный звонок можно с помощью специальной кнопки, указав фамилию, имя, отчество и обратный телефон. Специалист перезвонит в течение 10 минут", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740392900.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), технологии