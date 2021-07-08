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Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья
Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2021
Функция "Call-back" появилась в электронном магазине Подмосковья
Функция заказа обратного звонка появилась в электронном магазине Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:14
2021-07-08T12:14
2021-07-08T12:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Функция заказа обратного звонка появилась в электронном магазине Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.Единый интернет портал торгов Московской области был создан в 2018 году. Ресурс был организован для автоматизации процесса проведения государственных закупок малого объема в электронном виде."Заказать обратный звонок можно с помощью специальной кнопки, указав фамилию, имя, отчество и обратный телефон. Специалист перезвонит в течение 10 минут", — сказали в пресс-службе.
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