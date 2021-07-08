https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740389907.html

Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья

Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2021

Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья

Почти 40 аппаратов ультразвуковой диагностики приобретены медорганизациями Московской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:36

2021-07-08T10:36

2021-07-08T10:36

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 40 аппаратов ультразвуковой диагностики приобретены медорганизациями Московской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона 2021-2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья."Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ. Это позволит проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне, а также повысить доступность медицинской помощи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Новые аппараты УЗИ будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Медтехника поступит в Химкинскую, Ногинскую, Солнечногорскую и другие больницы.

https://ria.ru/20210705/kleschi-1739948547.html

московская область (подмосковье)

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2021

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светлана стригункова , московская область (подмосковье)