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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740389907.html
Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья
Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2021
Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья
Почти 40 аппаратов ультразвуковой диагностики приобретены медорганизациями Московской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:36
2021-07-08T10:36
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 40 аппаратов ультразвуковой диагностики приобретены медорганизациями Московской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона 2021-2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья."Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ. Это позволит проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне, а также повысить доступность медицинской помощи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Новые аппараты УЗИ будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Медтехника поступит в Химкинскую, Ногинскую, Солнечногорскую и другие больницы.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Почти 40 аппаратов УЗИ закуплены для больниц Подмосковья

10:36 08.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 40 аппаратов ультразвуковой диагностики приобретены медорганизациями Московской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона 2021-2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
"Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ. Это позволит проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне, а также повысить доступность медицинской помощи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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Новые аппараты УЗИ будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Медтехника поступит в Химкинскую, Ногинскую, Солнечногорскую и другие больницы.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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