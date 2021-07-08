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Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве
Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве
В Москве пока можно воздержаться от новых ограничений по COVID и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе, написал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:03
2021-07-08T12:03
2021-07-08T12:30
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Москве пока можно воздержаться от новых ограничений по COVID и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге."Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - написал мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве
12:03 08.07.2021 (обновлено: 12:30 08.07.2021)
Москва пока может воздержаться от новых ограничений по COVID-19, заявил Собянин