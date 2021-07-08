https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740408343.html

Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве

Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве

В Москве пока можно воздержаться от новых ограничений по COVID и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе, написал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:03

2021-07-08T12:03

2021-07-08T12:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_0:111:3075:1841_1920x0_80_0_0_d8af981bd77b00c3a2b0142d6afe2003.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Москве пока можно воздержаться от новых ограничений по COVID и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге."Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - написал мэр.

https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740389284.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество