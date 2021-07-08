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Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг - РИА Новости, 08.07.2021
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг
Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:33
2021-07-08T10:33
2021-07-08T10:33
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода, рассказали в комитете по туризму Подмосковья."Также при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой COVID-19, использовать средства защиты органов дыхания и рук, придерживаться социальной дистанции", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что vеры, реализуемые властями региона, позволяют предоставлять жителям и гостям Подмосковья высокое качество туристических и экскурсионных услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)