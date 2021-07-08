https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740389284.html

Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг

Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг - РИА Новости, 08.07.2021

Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг

Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:33

2021-07-08T10:33

2021-07-08T10:33

новости подмосковья

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:627:1327:1373_1920x0_80_0_0_c260af70c04caa8058ce596b3698453b.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода, рассказали в комитете по туризму Подмосковья."Также при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой COVID-19, использовать средства защиты органов дыхания и рук, придерживаться социальной дистанции", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что vеры, реализуемые властями региона, позволяют предоставлять жителям и гостям Подмосковья высокое качество туристических и экскурсионных услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности.

https://ria.ru/20210707/gosuslugi-1740317240.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье)