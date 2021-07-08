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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740389284.html
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг - РИА Новости, 08.07.2021
Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг
Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:33
2021-07-08T10:33
новости подмосковья
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода, рассказали в комитете по туризму Подмосковья."Также при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой COVID-19, использовать средства защиты органов дыхания и рук, придерживаться социальной дистанции", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что vеры, реализуемые властями региона, позволяют предоставлять жителям и гостям Подмосковья высокое качество туристических и экскурсионных услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья разъяснили ограничения на предоставление туруслуг

10:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / В. Малышев / Перейти в фотобанкБерезовая аллея в Ясной Поляне
Березовая аллея в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / В. Малышев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Посещение парков, музеев, зоопарков а также проживание в гостиницах, расположенных на территории Московской области возможно только при наличии QR-кода, рассказали в комитете по туризму Подмосковья.
"Также при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой COVID-19, использовать средства защиты органов дыхания и рук, придерживаться социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Девушка с ноутбуком сидит на траве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 18:00Новости Подмосковья
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн
В пресс-службе пояснили, что vеры, реализуемые властями региона, позволяют предоставлять жителям и гостям Подмосковья высокое качество туристических и экскурсионных услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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