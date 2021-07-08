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Тюменская область
https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740511073.html
Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю
Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю - РИА Новости, 08.07.2021
Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю
На сегодняшний день по программе предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков, действующей в Тюменской области с 2011 года, земельными... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:42
2021-07-08T19:42
тюменская область
жилье
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. На сегодняшний день по программе предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков, действующей в Тюменской области с 2011 года, земельными участками обеспечены 9 197 семей, сообщает областной департамент имущественных отношений.Ведомство уточняет, что за первые шесть месяцев 2021 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 152 многодетные семьи, а соцвыплату – 60 семей. В целом же, социальную выплату взамен земельного участка, а такая возможность появилась у многодетных родителей с середины прошлого года, ее получили 229 семей. В департаменте напомнили, что многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства при одновременном соблюдении нескольких важных условий. Так, оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. Такой "ценз оседлости" помогает в первую очередь предоставлять участки тем гражданам, которые много лет жили и работали в регионе. В Тюменской области в этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах. Также многодетная семья должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления. На момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства.Семьи с родителем или ребёнком с инвалидностью имеют право на первоочередное получение участка.
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жилье, тюменская область, общество

Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю

19:42 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачные участки
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. На сегодняшний день по программе предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков, действующей в Тюменской области с 2011 года, земельными участками обеспечены 9 197 семей, сообщает областной департамент имущественных отношений.
Ведомство уточняет, что за первые шесть месяцев 2021 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 152 многодетные семьи, а соцвыплату – 60 семей.
В целом же, социальную выплату взамен земельного участка, а такая возможность появилась у многодетных родителей с середины прошлого года, ее получили 229 семей.
В департаменте напомнили, что многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства при одновременном соблюдении нескольких важных условий. Так, оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. Такой "ценз оседлости" помогает в первую очередь предоставлять участки тем гражданам, которые много лет жили и работали в регионе. В Тюменской области в этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах. Также многодетная семья должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления. На момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства.
Семьи с родителем или ребёнком с инвалидностью имеют право на первоочередное получение участка.
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