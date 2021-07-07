https://ria.ru/20210707/vystavka-1740267354.html

Выставка о создании Петром I военного флота откроется в Таганроге 8 июля

Выставка о создании Петром I военного флота откроется в Таганроге 8 июля - РИА Новости, 07.07.2021

Выставка о создании Петром I военного флота откроется в Таганроге 8 июля

Выставка "Царь и море" о создании Петром I первого русского регулярного военного флота откроется в Таганроге Ростовской области 8 июля, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:40

2021-07-07T14:40

2021-07-07T14:40

ростовская область

россия

игорь гуськов

таганрогский художественный музей

алла манилова

ростов-на-дону

таганрог

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Выставка "Царь и море" о создании Петром I первого русского регулярного военного флота откроется в Таганроге Ростовской области 8 июля, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.В среду в Ростове-на-Дону проходит всероссийская конференция "Юг России - первые победы Петра I", приуроченная к подготовке празднования 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году."Завтра в Таганрогском художественном музее откроется выставка "Царь и море" государственного музея-заповедника "Петергоф", отражающая долгий путь Петра к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте", - сказал Гуськов. Он добавил, что в основу проекта "Царь и море" легли цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников.Предполагается, что на выставке будут представлены архивные материалы, изображения мемориальны предметов и раритетных экспонатов. "Целью этого и других запланированных мероприятий является популяризация "петровских" городов России, содействие сохранению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, его влияния на развитие Европы", - сказал Гуськов.Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что выставочные, конгрессные, театральные и другие мероприятия к юбилею Петра I предусмотрены во всех регионах России. При этом города Азов, Таганрог и станица Старочеркасская в Ростовской области являются "исконно петровскими", поскольку именно на Юге России состоялись первые крупные победы императора. В юбилейном 2022 году в этих городах пройдут крупные мероприятия. Так, например, в Азове состоится реконструкция взятия петровскими войсками турецкой крепости в 1696 году. В станице Старочеркасской запланирован фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I".

https://ria.ru/20210618/remont-1737582948.html

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россия

ростов-на-дону

таганрог

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россия, игорь гуськов, таганрогский художественный музей, алла манилова, ростов-на-дону, таганрог, общество