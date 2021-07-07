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Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в Минздрав и оперштаб
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в Минздрав и оперштаб - РИА Новости, 07.07.2021
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в Минздрав и оперштаб
Регистрация в России иностранных вакцин от коронавируса – это вопрос министерства здравоохранение РФ и оперативного штаба по предотвращению распространения... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:48
2021-07-07T12:48
2021-07-07T12:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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россия
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михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Регистрация в России иностранных вакцин от коронавируса – это вопрос министерства здравоохранение РФ и оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России."Нет, мы не можем обладать такой информацией, это все-таки вопрос для штаба оперативного и для Минздрава, но это не вопрос Кремля", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле о поданных на регистрацию в Минздрав документах от производителей иностранных вакцин.
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РИА Новости
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Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в Минздрав и оперштаб
Песков переадресовал вопрос о регистрации зарубежных вакцин от COVID-19 в Минздрав и оперштаб