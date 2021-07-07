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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740337845.html
В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса
В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021
В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса
Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в соответствии с инструкциями по применению препаратов "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак",... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:42
2021-07-07T19:42
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вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в соответствии с инструкциями по применению препаратов "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина."Повторная вакцинация от COVID-19 производится в полном соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцинных препаратов. Так, при использовании вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" повторная вакцинация проводится двумя компонентами вакцин с соответствующим интервалом - три недели для "Спутника V", 2-3 недели для "ЭпиВакКорона" и две недели для "КовиВак", - приводятся ее слова на сайте Минздрава РФ.Она добавила, что пациент считается повторно вакцинированным после введения второго компонента. Именно после этого ему выдается сертификат вакцинации и QR-код. Отмечается, что при использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество
В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса
19:42 07.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в соответствии с инструкциями по применению препаратов "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
"Повторная вакцинация от COVID-19 производится в полном соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцинных препаратов. Так, при использовании вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" повторная вакцинация проводится двумя компонентами вакцин с соответствующим интервалом - три недели для "Спутника V", 2-3 недели для "ЭпиВакКорона" и две недели для "КовиВак", - приводятся ее слова на сайте Минздрава РФ.
Она добавила, что пациент считается повторно вакцинированным после введения второго компонента. Именно после этого ему выдается сертификат вакцинации и QR-код. Отмечается, что при использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Оксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВакцинацияОбщество
 
 
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