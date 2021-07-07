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В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса

В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021

В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в соответствии с инструкциями по применению препаратов "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак",... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:42

2021-07-07T19:42

2021-07-07T19:42

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в соответствии с инструкциями по применению препаратов "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина."Повторная вакцинация от COVID-19 производится в полном соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцинных препаратов. Так, при использовании вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" повторная вакцинация проводится двумя компонентами вакцин с соответствующим интервалом - три недели для "Спутника V", 2-3 недели для "ЭпиВакКорона" и две недели для "КовиВак", - приводятся ее слова на сайте Минздрава РФ.Она добавила, что пациент считается повторно вакцинированным после введения второго компонента. Именно после этого ему выдается сертификат вакцинации и QR-код. Отмечается, что при использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.

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2021

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-07T19:42 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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