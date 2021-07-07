https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740261775.html

Собянин назвал темпы вакцинации в Москве астрономическими

Собянин назвал темпы вакцинации в Москве астрономическими - РИА Новости, 07.07.2021

Собянин назвал темпы вакцинации в Москве астрономическими

За минувшие сутки в Москве прививку от COVID-19 сделали 105 тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии центра вакцинации в Лужниках. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:11

2021-07-07T14:11

2021-07-07T16:14

сергей собянин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве прививку от COVID-19 сделали 105 тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии центра вакцинации в Лужниках."Это астрономическая сумма. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в "Садоводе" общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, это оказалось крайне мало, и услуга очень востребована", — отметил он.Мощность нового центра составит около 15 тысяч человек в сутки — в два с половиной раза больше, чем в Гостином Дворе. По словам Собянина, он станет одним из крупнейших в мире."Если раньше мы прививали мигрантов организованно, только через предприятия и организации, то сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, плюс пройти первичный осмотр у врача и получить вакцинацию. Так что добро пожаловать в "Лужники", — добавил Собянин.При этом он подчеркнул, что никому из москвичей, пожелавших привиться в центре, также не откажут.Как сообщается в материалах мэрии, пропускная способность сектора C и зоны болельщиков Большой спортивной арены составляет до 5,5 тысячи человек в сутки, сектора D — до 6,9 тысячи человек. Эти сектора предназначены для тех, кто самостоятельно принял решение о вакцинации. В пункте, размещенном в здании центра выдачи коньков пропускной способностью до 1,9 тысячи человек в день, проводится вакцинация организованных групп иностранных работников.При необходимости пункты, развернутые в секторах С и D, также могут оперативно переориентировать на вакцинацию организованных групп.Помимо этого, с 7 июля 2021 года иностранные граждане могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Их общая пропускная способность составляет порядка 20 тысяч человек в сутки.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738359596.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва