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Пашинян поблагодарил Путина за поставку в Армению "Спутника V"

Пашинян поблагодарил Путина за поставку в Армению "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021

Пашинян поблагодарил Путина за поставку в Армению "Спутника V"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в доставке армянской стороне вакцины "Спутник V". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:10

2021-07-07T20:10

2021-07-07T20:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

никол пашинян

коронавирусы

astrazeneca

российская академия наук

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в доставке армянской стороне вакцины "Спутник V"."Хочу поблагодарить еще вас и за поддержку в доставках вакцины "Спутник V" в Армению. И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость", - сказал Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. Численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и CoronaVac.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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