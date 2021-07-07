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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740240265.html
Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19
Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19
Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:37
2021-07-07T12:49
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков.Шестого июля в Омской области прошло заседание оперативного штаба. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе решили отменить все массовые мероприятия. На заседании также обсудили и ход прививочной кампании, так как 4 июля по постановлению регионального управления Роспотребнадзора в Омской области введена обязательная вакцинация для некоторых граждан."Главное - проводить вакцинацию слаженно и быстро. Дефицита вакцины в настоящее время нет - на складах более 31 тысячи доз. Мы проанализировали, какие жалобы поступают, в рабочем порядке корректируем деятельность минздрава. Важно, чтобы вакцина оперативно доставлялась в те прививочные пункты, где она заканчивается", - заявил Бурков, которого цитирует пресс-служба.По оперативным данным минздрава Омской области на 6 июля, вакцинированы более 308 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты более 227 тысяч человек.Как отметил губернатор, запасов лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях хватит на полтора-два месяца, койки обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ, врачи готовы к лечению пациентов. Планируется, что количество коек для коронавирусных больных в регионе до 12 июля доведут до 2,9 тысячи: с 7 июля 60 дополнительных коек развернут в центральных районных больницах, с 11 июля еще 175 коек появится в городских клиниках.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html
https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бурков, омская область, общество
Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19
12:37 07.07.2021 (обновлено: 12:49 07.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиЗаседание оперативного штаба в Омской области
Заседание оперативного штаба в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Бурков заявил, что дефицита вакцины от коронавируса в регионе нет

Читать ria.ru в
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков.
Шестого июля в Омской области прошло заседание оперативного штаба. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе решили отменить все массовые мероприятия. На заседании также обсудили и ход прививочной кампании, так как 4 июля по постановлению регионального управления Роспотребнадзора в Омской области введена обязательная вакцинация для некоторых граждан.
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Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
"Главное - проводить вакцинацию слаженно и быстро. Дефицита вакцины в настоящее время нет - на складах более 31 тысячи доз. Мы проанализировали, какие жалобы поступают, в рабочем порядке корректируем деятельность минздрава. Важно, чтобы вакцина оперативно доставлялась в те прививочные пункты, где она заканчивается", - заявил Бурков, которого цитирует пресс-служба.
По оперативным данным минздрава Омской области на 6 июля, вакцинированы более 308 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты более 227 тысяч человек.
Как отметил губернатор, запасов лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях хватит на полтора-два месяца, койки обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ, врачи готовы к лечению пациентов. Планируется, что количество коек для коронавирусных больных в регионе до 12 июля доведут до 2,9 тысячи: с 7 июля 60 дополнительных коек развернут в центральных районных больницах, с 11 июля еще 175 коек появится в городских клиниках.
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Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОбщество
 
 
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