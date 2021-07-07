Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19
12:37 07.07.2021 (обновлено: 12:49 07.07.2021)
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиЗаседание оперативного штаба в Омской области
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Бурков заявил, что дефицита вакцины от коронавируса в регионе нет
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков.
Шестого июля в Омской области прошло заседание оперативного штаба. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе решили отменить все массовые мероприятия. На заседании также обсудили и ход прививочной кампании, так как 4 июля по постановлению регионального управления Роспотребнадзора в Омской области введена обязательная вакцинация для некоторых граждан.
"Главное - проводить вакцинацию слаженно и быстро. Дефицита вакцины в настоящее время нет - на складах более 31 тысячи доз. Мы проанализировали, какие жалобы поступают, в рабочем порядке корректируем деятельность минздрава. Важно, чтобы вакцина оперативно доставлялась в те прививочные пункты, где она заканчивается", - заявил Бурков, которого цитирует пресс-служба.
По оперативным данным минздрава Омской области на 6 июля, вакцинированы более 308 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты более 227 тысяч человек.
Как отметил губернатор, запасов лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях хватит на полтора-два месяца, койки обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ, врачи готовы к лечению пациентов. Планируется, что количество коек для коронавирусных больных в регионе до 12 июля доведут до 2,9 тысячи: с 7 июля 60 дополнительных коек развернут в центральных районных больницах, с 11 июля еще 175 коек появится в городских клиниках.
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