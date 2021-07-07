https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740240265.html

Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19

Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

Глава Омской области заявил об отсутствии дефицита вакцины от COVID-19

Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:37

2021-07-07T12:37

2021-07-07T12:49

омская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр бурков

омская область

общество

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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса в Омской области нет, на складах хранятся более 31 тысячи доз, заявил глава региона Александр Бурков.Шестого июля в Омской области прошло заседание оперативного штаба. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе решили отменить все массовые мероприятия. На заседании также обсудили и ход прививочной кампании, так как 4 июля по постановлению регионального управления Роспотребнадзора в Омской области введена обязательная вакцинация для некоторых граждан."Главное - проводить вакцинацию слаженно и быстро. Дефицита вакцины в настоящее время нет - на складах более 31 тысячи доз. Мы проанализировали, какие жалобы поступают, в рабочем порядке корректируем деятельность минздрава. Важно, чтобы вакцина оперативно доставлялась в те прививочные пункты, где она заканчивается", - заявил Бурков, которого цитирует пресс-служба.По оперативным данным минздрава Омской области на 6 июля, вакцинированы более 308 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты более 227 тысяч человек.Как отметил губернатор, запасов лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях хватит на полтора-два месяца, койки обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ, врачи готовы к лечению пациентов. Планируется, что количество коек для коронавирусных больных в регионе до 12 июля доведут до 2,9 тысячи: с 7 июля 60 дополнительных коек развернут в центральных районных больницах, с 11 июля еще 175 коек появится в городских клиниках.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html

https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бурков, омская область, общество