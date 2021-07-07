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Экс-директора Жигулевского заповедника повторно уволили после ЧП на Волге
Экс-директора Жигулевского заповедника повторно уволили после ЧП на Волге - РИА Новости, 07.07.2021
Экс-директора Жигулевского заповедника повторно уволили после ЧП на Волге
Бывший директор Жигулевского заповедника в Самарской области Юрий Краснобаев, который находился в протаранившем надувную лодку катере, вновь уволен, на этот раз РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:02
2021-07-07T12:02
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
александр козлов (глава минприроды)
жигулевск
самарская область
общество
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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Бывший директор Жигулевского заповедника в Самарской области Юрий Краснобаев, который находился в протаранившем надувную лодку катере, вновь уволен, на этот раз с поста заместителя по научной работе, сообщает Минприроды РФ.Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника, "Единая Россия" приостановила членство в партии депутатов до окончания расследования. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии.Запись сопровождается фотографией приказа о прекращении трудового договора с Краснобаевым от 6 июля.Отмечается, что после увольнения Краснобаева в конце июня исполняющим обязанности руководителя Жигулевского заповедника был назначен заместитель директора в области охраны окружающей среды Андрей Снарский. "Исполняющий обязанности, видимо, был чем-то обязан своему бывшему начальнику и поэтому исполнил такой незамысловатый трюк, вернув его в заповедник на должность заместителя по науке", - говорится в сообщении.Снарский также будет уволен из заповедника, добавили в министерстве.Бывший директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев, который находился в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, исключен из "Единой России", сообщает в среду пресс-служба реготделения партии.Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника, "Единая Россия" приостановила членство в партии депутатов до окончания расследования. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии.По словам секретаря реготделения "Единой России", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого цитирует пресс-служба, Краснобаев сам подал заявление о выходе из партии. "Но на тот момент это уже не имело никакого значения. Своими поступками он гораздо понятнее, чем на бумаге, изложил, что не имеет права на партийный билет. За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки. Таким людям с "Единой Россией" точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать - жестко и однозначно", - заявил Азаров.Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что заявление о выходе из ЕР также подал Погиблов, сопроводив запись копией соответствующего документа.
https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), жигулевск, самарская область, общество
Экс-директора Жигулевского заповедника повторно уволили после ЧП на Волге
12:02 07.07.2021
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. МоскевичЖигулевскому заповеднику в Самарской области исполняется 90 лет
Жигулевскому заповеднику в Самарской области исполняется 90 лет
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. Москевич

Экс-директора Жигулевского заповедника уволили с поста заместителя по научной работе

Читать ria.ru в
САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Бывший директор Жигулевского заповедника в Самарской области Юрий Краснобаев, который находился в протаранившем надувную лодку катере, вновь уволен, на этот раз с поста заместителя по научной работе, сообщает Минприроды РФ.
Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника, "Единая Россия" приостановила членство в партии депутатов до окончания расследования. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии.
"Из Жигулевского заповедника вновь уволен бывший директор Юрий Краснобаев. На этот раз с должности зама по научной работе", - говорится в Telegram-канале Минприроды РФ.
Запись сопровождается фотографией приказа о прекращении трудового договора с Краснобаевым от 6 июля.
Отмечается, что после увольнения Краснобаева в конце июня исполняющим обязанности руководителя Жигулевского заповедника был назначен заместитель директора в области охраны окружающей среды Андрей Снарский. "Исполняющий обязанности, видимо, был чем-то обязан своему бывшему начальнику и поэтому исполнил такой незамысловатый трюк, вернув его в заповедник на должность заместителя по науке", - говорится в сообщении.
Снарский также будет уволен из заповедника, добавили в министерстве.
Бывший директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев, который находился в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, исключен из "Единой России", сообщает в среду пресс-служба реготделения партии.
Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника, "Единая Россия" приостановила членство в партии депутатов до окончания расследования. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии.
"Принято решение об исключении из партии "Единая Россия" Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника", - говорится в сообщении.
По словам секретаря реготделения "Единой России", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого цитирует пресс-служба, Краснобаев сам подал заявление о выходе из партии. "Но на тот момент это уже не имело никакого значения. Своими поступками он гораздо понятнее, чем на бумаге, изложил, что не имеет права на партийный билет. За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки. Таким людям с "Единой Россией" точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать - жестко и однозначно", - заявил Азаров.
Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что заявление о выходе из ЕР также подал Погиблов, сопроводив запись копией соответствующего документа.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАлександр Козлов (глава Минприроды)ЖигулевскСамарская областьОбщество
 
 
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