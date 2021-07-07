https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740280851.html

Случаи убийств первых лиц государств в мире

Случаи убийств первых лиц государств в мире - РИА Новости, 07.07.2021

Случаи убийств первых лиц государств в мире

7 июля 2021 года стало известно, что ночью на резиденцию главы Гаити напали неизвестные. Президент Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Также пострадала... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:43

2021-07-07T15:43

2021-07-07T15:43

убийство

справки

в мире

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7 июля 2021 года стало известно, что ночью на резиденцию главы Гаити напали неизвестные. Президент Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Также пострадала первая леди. 20 апреля 2021 года президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Он приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. Идрис Деби находился на посту главы государства с декабря 1990 года. 11 апреля 2021 года переизбрался на шестой срок. В день выборов боевики начали наступление с баз в Ливии. 18 апреля бои возобновились, а на следующей день армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). 1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. По официальной версии, вечером 1 июня за ужином во дворце в Катманду произошла ссора принца с родителями из-за того, что они не одобряли его намерения жениться на выбранной им невесте, индианке по происхождению. Пьяный Дипендра вышел в свою комнату, взял автоматическую винтовку и расстрелял отца, королеву Айшварью, принца Нираджана, принцессу Шрути и пять других членов королевской семьи. После этого Дипендра направил на себя пистолет и 4 июня 2001 года скончался полученных от ран.16 января 2001 года в результате покушения погиб президент Демократической Республики Конго (ДРК) Лоран-Дезире Кабила. Согласно противоречивым свидетельствам, один из охранников Кабилы застрелил его в упор, в собственном кабинете в президентском дворце. После этого убийца сам был застрелен на месте другими охранниками. 7 января 2003 года стало известно, что по процессу о покушении на главу государства на смертную казнь были осуждены 30 человек.6 апреля 1994 года самолет, в котором находились президент Руанды Жювенал Хабияриман и президент Бурунди Сиприен Нтариамира, при подлете к аэропорту Кигали был сбит двумя ракетами "земля-воздух" бойцами Патриотического фронта Руанды. Заговорщики планировали убийство президента Руанды в течение нескольких месяцев. Сразу же после гибели Хабияриманы временное правительство Руанды спровоцировало кампанию геноцида, за 100 дней которого представители находящейся в этой стране в большинстве народности хуту убили около 800 тысяч представителей другой народности – тутси, а также тех представителей хуту, которые придерживались умеренных политических взглядов.1 мая 1993 был убит президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса. Он шел в колонне своих сторонников во время праздничного парада на юго-востоке Индии, в то время как в нее на велосипеде въехал террорист-смертник с привязанной к телу взрывчаткой. В результате взрыва погиб глава государства и еще 11 человек, пострадали не менее 60 человек. 22 ноября 1989 года в результате взрыва погиб президент Ливана Рене Ани Муавад. В Ливане с 1975 года шла гражданская война между христианами и мусульманами. Муавад был сторонником прекращения этой войны. Спустя 17 дней после избрания на пост главы государства, когда кортеж Муавада возвращался в Западный Бейрут после празднования дня независимости Ливана, на маршруте его следования была взорвана бомба. Помимо президента, погибли еще 23 человека. 6 октября 1981 года во время военного парада, который был посвящен очередной годовщине Арабо-израильской войны (1973), был убит президент Египта Анвар Садат. Во время прохождения по площади колонны артиллерийских тягачей из одной машины выпрыгнул офицер и бросил гранату, которая, ударившись о правительственную трибуну, взорвалась. Затем он достал из кабины крупнокалиберный пулемет и начал стрелять по правительственной трибуне. В это время из кузова грузовика, в котором находилось несколько солдат, начали тоже бросать гранаты и стрелять из автоматов. В самом тягаче оставался еще один военный, который вел прицельную стрельбу по президенту Анвару Садату. Через сорок секунд после начала обстрела Анвар Садат был убит. Погибли еще шесть человек, находившихся на трибуне, около тридцати человек получили ранения. Трое исполнителей теракта были схвачены на месте, еще один – трое суток спустя. 15 апреля 1982 года участники покушения на Садата были казнены. Двое из них были расстреляны, троих – повесили. Еще один заговорщик был приговорен к пожизненному заключению. 26 октября 1979 года был застрелен президент Южной Кореи Пак Чон Хи. Убийцей президента стал директор Корейского Центрального разведывательного управления (КЦРУ) Ким Дже Гю. Это случилось после банкета, на котором президент отчитал главу спецслужбы за недостаточно жесткие методы борьбы с участниками протестных акций. К критике присоединился глава президентской секретной службы. Разгневанный Ким Дже Гю вышел из помещения, а вернувшись, открыл огонь. К нему присоединились несколько подчиненных. Были убиты глава секретной службы, три телохранителя и шофер президента, а сам президент смертельно ранен и позднее скончался в госпитале. Ким Дже Гю был арестован. Кроме главы КЦРУ были арестованы и другие лица, причастные к покушению на президента. Ким Джэ Гю на суде заявил, что Пак Чон Хи был препятствием для демократии. Ким Дже Гю был приговорен к смертной казни и повешен 24 мая 1980 года.18 марта 1977 года в резиденции в Браззавиле был расстрелян президент Конго Мариан Нгуаби. Убийство президента совершила группа боевиков под руководством капитана армии Конго Барталамью Кикадиди. В результате расследования убийства Нгуаби были арестованы десятки людей. По приговору трибунала был казнен экс-президент Альфонс Массамба-Деба, которого власти сочли одним из лидеров заговорщиков, несмотря на отсутствие прямых доказательств. 25 марта 1975 года был застрелен третий король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдель Азиз аль Сауд. В день происшествия он находился на двусторонней встрече с министром нефти Кувейта. В момент, когда глава государства приветствовал делегацию, к нему в кабинет внезапно вошел племянник, принц Фейсал ибн Мусаид, и остался ждать приема в другом конце комнаты. После окончания встречи король подошел к принцу, однако тот вытащил из кармана огнестрельное оружие и трижды выстрелил королю в голову. Глава государства был доставлен в больницу, однако скончался от полученных ранений. Фейсал ибн Мусаид был арестован прибывшими военными. 22 ноября 1963 года был убит президент США Джон Кеннеди, ставший главой государства в январе 1961 года. Убийца выстрелил в президента, когда его кортеж с триумфом проезжал по одной из улиц Далласа (штат Техас). Основная цель поездки была предвыборная: через год предстояли президентские выборы, на которых Кеннеди собирался бороться за переизбрание. Через полчаса после нападения Джон Кеннеди скончался в госпитале. По подозрению в убийстве был арестован бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Он не признал себя виновным. Двумя днями позже он был застрелен в полицейском участке Далласа (штат Техас) Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, справки, в мире