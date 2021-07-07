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Бродвейская театральная комедия возвращается на сцену театра МДМ
Бродвейская театральная комедия возвращается на сцену театра МДМ - РИА Новости, 07.07.2021
Бродвейская театральная комедия возвращается на сцену театра МДМ
Осенью 2021 года самая веселая бродвейская театральная комедия "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" всего на 8 показов возвращается на сцену... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:16
2021-07-07T12:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Осенью 2021 года самая веселая бродвейская театральная комедия "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" всего на 8 показов возвращается на сцену Театра МДМ и на 7 показов - в Санкт-Петербург.300 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани непрерывно хохотали на "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" в сезоне 2018-2019, но театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева не собирается останавливаться на достигнутом: беспрецедентно смешной спектакль с лучшими российскими комедийными артистами - настоящими мастерами театральной клоунады, открывает свой четвертый сезон блоком из 8 спектаклей, который пройдет с 21 по 26 сентября 2021 года в московском Театре МДМ, и 7 спектаклей во Дворце искусств Ленинградской области (бывшем ДК им. Горького)."...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" создали в 2012 году британские мастера импровизации и комедии из театральной компании Mischief. Это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады, в котором нет правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену. В центре сюжета - труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета города Корнли. Они собираются сыграть премьеру самого грандиозного в истории Общества спектакля - детектива в стиле Агаты Кристи, но с первой же секунды в спектакле все идет не по плану. Долгожданная премьера оборачивается настоящей театральной катастрофой: актеры забывают реплики и пропускают свои выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. Зрителям предстоит не только стать свидетелями (и немного участниками) творящейся вакханалии, но и узнать, смогут ли горе-актеры доиграть шоу до конца. В "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.Всего 8 спектаклей, каждый из которых - сеанс смехотерапии, которая спасает от рутины и неопределенности нашей жизни и надолго заряжает отличным настроением! Билеты уже доступны на официальном сайте постановки.Справка:Дмитрий Богачев — глава компании "Бродвей Москва", член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых "Призрак Оперы", CHICAGO, "Красавица и Чудовище", MAMMA MIA!, "Бал вампиров", CATS, "Привидение", "Русалочка", "Поющие под дождем", основатель театральной компании "Стейдж Энтертейнмент" в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы

Бродвейская театральная комедия возвращается на сцену театра МДМ

12:16 07.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Сцена из спектакля Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Осенью 2021 года самая веселая бродвейская театральная комедия "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" всего на 8 показов возвращается на сцену Театра МДМ и на 7 показов - в Санкт-Петербург.
300 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани непрерывно хохотали на "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" в сезоне 2018-2019, но театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева не собирается останавливаться на достигнутом: беспрецедентно смешной спектакль с лучшими российскими комедийными артистами - настоящими мастерами театральной клоунады, открывает свой четвертый сезон блоком из 8 спектаклей, который пройдет с 21 по 26 сентября 2021 года в московском Театре МДМ, и 7 спектаклей во Дворце искусств Ленинградской области (бывшем ДК им. Горького).
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Сцена из спектакля Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
Сцена из спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
"...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" создали в 2012 году британские мастера импровизации и комедии из театральной компании Mischief. Это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады, в котором нет правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.
В центре сюжета - труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета города Корнли. Они собираются сыграть премьеру самого грандиозного в истории Общества спектакля - детектива в стиле Агаты Кристи, но с первой же секунды в спектакле все идет не по плану. Долгожданная премьера оборачивается настоящей театральной катастрофой: актеры забывают реплики и пропускают свои выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. Зрителям предстоит не только стать свидетелями (и немного участниками) творящейся вакханалии, но и узнать, смогут ли горе-актеры доиграть шоу до конца.
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Сцена из спектакля Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей Москва"
Сцена из спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
В "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.
Всего 8 спектаклей, каждый из которых - сеанс смехотерапии, которая спасает от рутины и неопределенности нашей жизни и надолго заряжает отличным настроением!
Билеты уже доступны на официальном сайте постановки.
Справка:
Дмитрий Богачев — глава компании "Бродвей Москва", член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых "Призрак Оперы", CHICAGO, "Красавица и Чудовище", MAMMA MIA!, "Бал вампиров", CATS, "Привидение", "Русалочка", "Поющие под дождем", основатель театральной компании "Стейдж Энтертейнмент" в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.
Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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