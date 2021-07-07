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Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем
Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем - РИА Новости, 07.07.2021
Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем
Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:57
2021-07-07T13:38
россия
черное море
boeing p-8 poseidon
су-30
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ."Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.
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Истребители Су-30 сопроводили американский Boeing над Черным морем. Кадры Минобороны РФ
Истребители Су-30 предотвратили нарушения американским Boeing российской границы над Черным морем.
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россия, черное море, boeing p-8 poseidon, су-30, безопасность
Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем
11:57 07.07.2021 (обновлено: 13:38 07.07.2021)
 

Два Су-30 поднимались в воздух из-за самолета Boeing P-8 Poseidon над Черным морем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.
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РоссияЧерное мореBoeing P-8 PoseidonСу-30Безопасность
 
 
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