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Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем

Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем - РИА Новости, 07.07.2021

Два Су-30 не допустили нарушения границы самолетом над Черным морем

Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:57

2021-07-07T11:57

2021-07-07T13:38

россия

черное море

boeing p-8 poseidon

су-30

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны РФ."Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/provokatsii-1740119031.html

россия

черное море

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Истребители Су-30 сопроводили американский Boeing над Черным морем. Кадры Минобороны РФ Истребители Су-30 предотвратили нарушения американским Boeing российской границы над Черным морем. 2021-07-07T11:57 true PT1M21S

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россия, черное море, boeing p-8 poseidon, су-30, безопасность