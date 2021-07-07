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Лавке "Братья Караваевы" грозит закрытие за работу без QR-кодов

Лавке "Братья Караваевы" грозит закрытие за работу без QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021

Лавке "Братья Караваевы" грозит закрытие за работу без QR-кодов

"Кулинарную Лавку Братьев Караваевых" на Тверском бульваре могут закрыть на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:22

2021-07-07T19:22

2021-07-07T19:39

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Кулинарную Лавку Братьев Караваевых" на Тверском бульваре могут закрыть на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов."ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением "Кулинарная Лавка Братьев Караваевых", расположенным по адресу Тверской бульвар д. 20, стр. 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. Внутри находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", - заявил Михайлов.За нарушенные ограничения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, предприятие ждёт штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер в городе продолжаются.

https://ria.ru/20210707/mishustin-1740218825.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кулинарной Лавке Братьев Караваевых" грозит закрытие за работу без системы проверки QR-кодов "Кулинарной Лавке Братьев Караваевых" грозит закрытие за работу без системы проверки QR-кодов 2021-07-07T19:22 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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