https://ria.ru/20210707/putin-1740264490.html

Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда

Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда - РИА Новости, 07.07.2021

Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:26

2021-07-07T14:26

2021-07-07T14:26

россия

владимир путин

александр бурков

омская область

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда.Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда"", - говорится в перечне.Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный - губернатор Омской области Александр Бурков.

https://ria.ru/20210630/pensioner-1739225273.html

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2021

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россия, владимир путин, александр бурков, омская область, общество