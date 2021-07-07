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Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда
Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда - РИА Новости, 07.07.2021
Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:26
2021-07-07T14:26
россия
владимир путин
александр бурков
омская область
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда.Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда"", - говорится в перечне.Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный - губернатор Омской области Александр Бурков.
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россия, владимир путин, александр бурков, омская область, общество
Путин дал омским властям рекомендации о поддержке ветеранов труда
14:26 07.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин рекомендовал омским властям не снижать уровень поддержки ветеранов труда

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда.
Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда"", - говорится в перечне.
Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный - губернатор Омской области Александр Бурков.
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