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Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест
Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест - РИА Новости, 07.07.2021
Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - сообщил, что... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:46
2021-07-07T19:46
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска."Живу ведь я не в Минске, а в частном доме за городом. Гулять по двору и лужайке можно… Я все же под домашним арестом, так что гулять (по Минску - ред.) мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам", - написал Протасевич в своем новом Twitter-аккаунте, который завел в среду.Протасевич рассказал, что проживает вместе с россиянкой Сапегой, которая также ранее была переведена под домашний арест. "Да, мы живем вместе. Скажу даже больше - в одной комнате", - написал он в ответ на вопрос пользователей Twitter о Сапеге. По его словам, продукты им привозят. Вместе с тем некоторые пользователи не верят, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно. "Товарищ майор живет этажом ниже, если что!" - отметил Протасевич, отвечая на шутки по поводу охраняющих его силовиков.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210625/foto-1738551969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/protasevich-1737271032.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, минск, белоруссия, в мире
Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест
19:46 07.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Протасевич рассказал, что домашний арест отбывает не в Минске и живет с Софьей Сапегой

Читать ria.ru в
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска.
"Живу ведь я не в Минске, а в частном доме за городом. Гулять по двору и лужайке можно… Я все же под домашним арестом, так что гулять (по Минску - ред.) мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам", - написал Протасевич в своем новом Twitter-аккаунте, который завел в среду.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 10:37Протесты в Белоруссии
В Сети появились фотографии прогуливающихся Протасевича и Сапеги
Протасевич рассказал, что проживает вместе с россиянкой Сапегой, которая также ранее была переведена под домашний арест. "Да, мы живем вместе. Скажу даже больше - в одной комнате", - написал он в ответ на вопрос пользователей Twitter о Сапеге. По его словам, продукты им привозят. Вместе с тем некоторые пользователи не верят, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно. "Товарищ майор живет этажом ниже, если что!" - отметил Протасевич, отвечая на шутки по поводу охраняющих его силовиков.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
В ЛНР появились явились билборды с изображением Протасевича - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:33В мире
В ЛНР получили доказательства вины Протасевича в убийствах на Донбассе
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичМинскБелоруссияВ мире
 
 
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