Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
Протасевич рассказал, что домашний арест отбывает не в Минске и живет с Софьей Сапегой
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска.
"Живу ведь я не в Минске, а в частном доме за городом. Гулять по двору и лужайке можно… Я все же под домашним арестом, так что гулять (по Минску - ред.) мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам", - написал Протасевич в своем новом Twitter-аккаунте, который завел в среду.
Протасевич рассказал, что проживает вместе с россиянкой Сапегой, которая также ранее была переведена под домашний арест. "Да, мы живем вместе. Скажу даже больше - в одной комнате", - написал он в ответ на вопрос пользователей Twitter о Сапеге. По его словам, продукты им привозят. Вместе с тем некоторые пользователи не верят, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно. "Товарищ майор живет этажом ниже, если что!" - отметил Протасевич, отвечая на шутки по поводу охраняющих его силовиков.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.