https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740211247.html
Краснов открыл международный форум прокуроров в Санкт-Петербурге
Краснов открыл международный форум прокуроров в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.07.2021
Краснов открыл международный форум прокуроров в Санкт-Петербурге
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов открыл международную конференцию европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:21
2021-07-07T10:21
2021-07-07T10:21
международная ассоциация прокуроров
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов открыл международную конференцию европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости."Это долгожданное мероприятие позволит нам обменяться мнениями по актуальным вопросам профессиональной деятельности и, что не менее важно, пообщаться с глазу на глаз после столь долгого перерыва, вызванного пандемией", - заявил Краснов, выступая на открытии.Генпрокурор отметил, что, помимо уголовно-правовой сферы, прокуроры, по сути, выполняют правозащитную функцию, тем более что "запрос на справедливость все ощутимее звучит во всех странах мира". По его словам, в 2020 году российские прокуроры восстановили права более 1 миллиона человек, в том числе пострадавших от последствий пандемии коронавируса.Отдельно Краснов остановился на теме экологии, отметив, что большинство проблем носят транснациональный характер, приводят к негативным последствиям мирового масштаба, поэтому важно объединение усилий в этой сфере."Особую благодарность хочу выразить соорганизаторам конференции – Совету Европы, прежде всего в лице заместителя генерального секретаря Бьорна Берге и генерального директора генерального директората по правам человека и верховенству права Христоса Якумополоса, безусловно, Международной ассоциации прокуроров в лице ее президента Чхоля-Кю Хвана и генерального секретаря Хана Мораала", - сказал Краснов."Уверен, что наша сегодняшняя встреча – это шаг к новым форматам эффективного противодействия вызовам и угрозам общественной безопасности, обеспечения защиты прав граждан и верховенства закона", - заключил генпрокурор.Конференция продлится до 9 июля.
https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html
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международная ассоциация прокуроров, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
Краснов открыл международный форум прокуроров в Санкт-Петербурге
Генпрокурор Игорь Краснов открыл международный форум европейских прокуратур в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
открыл международную конференцию европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Это долгожданное мероприятие позволит нам обменяться мнениями по актуальным вопросам профессиональной деятельности и, что не менее важно, пообщаться с глазу на глаз после столь долгого перерыва, вызванного пандемией", - заявил Краснов, выступая на открытии.
Генпрокурор отметил, что, помимо уголовно-правовой сферы, прокуроры, по сути, выполняют правозащитную функцию, тем более что "запрос на справедливость все ощутимее звучит во всех странах мира". По его словам, в 2020 году российские прокуроры восстановили права более 1 миллиона человек, в том числе пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
Отдельно Краснов остановился на теме экологии, отметив, что большинство проблем носят транснациональный характер, приводят к негативным последствиям мирового масштаба, поэтому важно объединение усилий в этой сфере.
"Особую благодарность хочу выразить соорганизаторам конференции – Совету Европы
, прежде всего в лице заместителя генерального секретаря Бьорна Берге и генерального директора генерального директората по правам человека и верховенству права Христоса Якумополоса, безусловно, Международной ассоциации прокуроров
в лице ее президента Чхоля-Кю Хвана и генерального секретаря Хана Мораала", - сказал Краснов.
"Уверен, что наша сегодняшняя встреча – это шаг к новым форматам эффективного противодействия вызовам и угрозам общественной безопасности, обеспечения защиты прав граждан и верховенства закона", - заключил генпрокурор.
Конференция продлится до 9 июля.